La Vero Volley Monza torna all'Arena: è sfida a Busto Arsizio

La Vero Volley Monza di Marco Gaspari torna all'Arena di Monza. Dopodomani, domenica 9 gennaio, alle ore 18.00 (diretta Sky Sport | volleyballworld.tv), Danesi e compagne se la vedranno con la Unet E-Work Busto Arsizio per la prima giornata di ritorno della Serie A1 femminile 21-22.

Reduce dall'eliminazione subita da Chieri nella gara secca dei quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa, la Vero Volley Monza vuole scrollarsi di dosso la delusione rimediata il 30 dicembre davanti al pubblico di casa e riprendere la marcia vincente in campionato, dove al momento ha ottenuto ben 7 vittorie consecutive, 9 se si considerano anche i successi di CEV Champions League contro Mulhouse prima e Salo poi. Le rosablù, rafforzatesi ulteriormente con l'arrivo di Rettke (l'americana si unirà al gruppo nelle prossime settimane) ed il recupero delle assenti Mihajlovic e Gennari, punta ad esprimere il suo massimo potenziale provando a vendicare la sconfitta rimediata all'andata contro Busto Arsizio 3-1 e continuare la rincorsa alla vetta della graduatoria, occupata da Conegliano e lontana soli tre punti.



Per la Unet E-Work, quinta della classe ma a soli due punti dalle monzesi, c'è voglia di piazzare la quarta vittoria consecutiva (ultima sconfitta della squadra di Musso in campionato è arrivata contro Novara in casa 3-2) e sorridere dopo la delusione di Roma. Nonostante la prova espressa al Pala Eur contro Conegliano in Semifinale di Coppa Italia, impreziosita dai 20 punti di Gray e i 16 di Mingardi, a spuntarla sono state le pantere 3-1.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, MIHAJLOVIC, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

Palleggiatrici POULTER, MONZA

Centrali OLIVOTTO, COLOMBO, STEVANOVIC, HERRERA BLANCO

Schiacciatrici GRAY, BATTISTA, MINGARDI, BOSETTI, UNGUREANU

Liberi ZANNONI, BRESSAN

Allenatore MUSSO

PRECEDENTI

19, tutti in Serie A1 (5 successi Monza, 14 successi Busto Arsizio)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Unet E-Work Busto Arsizio - Vero Volley Monza 3-1 (1a giornata di andata Serie A1 femminile 2021-2022) – 9 ottobre 2021 – E-Work Arena di Busto Arsizio.

GLI EX DELLA GARA

PER MONZA

Alessia Orro, a Busto Arsizio dal 2017 al 2020

Alessia Gennari, a Busto Arsizio dal 2017 al 2021

Beatrice Negretti, a Busto Arsizio dal 2015 al 2017 e nella stagione 2019-2020

PER BUSTO ARSIZIO

Nessuno

CURIOSITA’

I due club si sono incontrati dieci volte in regular season, otto volte nei Play-Off Scudetto e una volta in Coppa Italia (semifinale di Final Four della passata stagione).

In casa, Monza ha battuto Busto Arsizio quattro volte su cinque confronti giocati.



Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "C'è grande voglia di ripartire. Più che cancellare dobbiamo ricordarci cosa ci ha lasciato la sconfitta contro Chieri. Una ferita aperta che deve cicatrizzarsi e farci crescere. Se abbassiamo il livello di gioco abbiamo visto che diventa difficile rientrare in gara. Ora ci troveremo di fronte una squadra di valore come Busto Arsizio, molto agguerrita e continua nei risultati: può essere la giusta occasione di ripartire. La nostra squadra è consapevole di aver mancato una partita importante. Ho la fortuna di allenare un gruppo molto responsabile, che prima dello stop contro Chieri era reduce da una sola sconfitta contro il VakifBank. Ci sta perdere una gara. Cadere fa parte del percorso. E' però importante alzarsi prontamente e far tesoro degli errori per non ripeterli".

SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

1a giornata di ritorno

Domenica 9 gennaio 2022, ore 17.00 (Volleyballworld.tv)

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia - Imoco Volley Conegliano

Ore 18.00 (Sky Sport)

VERO VOLLEY MONZA - Unet E-Work Busto Arsizio

Giovedì 24 febbraio 2021, ore 20.30 (diretta Volleyballworld.tv)

Il Bisonte Firenze - Igor Gorgonzola Novara

Rinviate a data da destinarsi

Bartoccini Fortinfissi Perugia - Reale Mutua Fenera Chieri

Acqua & Sapone Roma Volley Club - Bosca San Bernardo Cuneo

Savino Del Bene Scandicci - VBC èpiù Casalmaggiore

Delta Despar Trentino - Volley Bergamo 1991

CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 31; Igor Gorgonzola Novara 28; Vero Volley Monza 28; Savino Del Bene Scandicci 26; Unet E-Work Busto Arsizio 26; Reale Mutua Fenera Chieri 22; Il Bisonte Firenze 17; Bosca S.Bernardo Cuneo 16; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 12; Volley Bergamo 1991 9; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 9; Delta Despar Trentino 9; Acqua & Sapone Roma Volley Club 8; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 8;