La Vero Volley Monza sfida Chieri per un posto in Final Four di Coppa Italia Frecciarossa

Sfida dentro-fuori per la Vero Volley Monza di Marco Gaspari, che domani, giovedì 30 dicembre, alle ore 18.30 (diretta volleyballworld.tv), scenderà sul taraflex rosa di casa dell'Arena di Monza per la gara secca dei Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa di Serie A1, contro la Reale Mutua Fenera Chieri.

Complice il rinvio del match casalingo contro Trento del 26 dicembre per più di tre positività della squadra ospite, le monzesi, che al termine del girone di andata, secondo la classifica avulsa, hanno chiuso al terzo posto, non giocano gare ufficiali dal 21 dicembre (vittoria sulle finlandesi di Salo per 3-0 nel terzo match del girone B della CEV Champions League). Recuperate Gennari e Mihajlovic, apparse in ottima condizione proprio in occasione della sfida europea, Gaspari potrà quindi finalmente contare su tutto il roster a disposizione per cercare di superare la formazione piemontese, già battuta nella seconda giornata di campionato per 3-1, in rimonta, sempre davanti al pubblico amico, e strappare un biglietto per Roma, sede della Final Four della coppa nazionale il 5 e 6 gennaio 2022.

Situazione analoga per la squadra di Bregoli, scesa in campo l'ultima volta il 12 dicembre, al PalaFenera, contro Casalmaggiore (vittoria per 3-0), nell'undicesima giornata di andata della stagione regolare. Perinelli e compagne, seste al termine del girone di andata, hanno finora collezionato otto successi e quattro sconfitte, l'ultima rimediata, in ordine temporale, contro Scandicci (3-1 in Toscana) il 14 novemnbre. Chi vincerà tra Monza e Chieri affronterà in Semifinale nella Capitale una tra Novara (seconda della classe) e Firenze (settima).



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, MIHAJLOVIC, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – REALE MUTUA FENERA CHIERI

Palleggiatrici BOSIO, BONELLI

Centrali ALHASSAN, MAZZARO, WEITZEL, GUARENA

Schiacciatrici CAZAUTE, PERINELLI, FRANTTI, GROBELNA, VILLANI, KARAOGLU, PIOVESAN

Liberi DE BORTOLI, ARMINI

Allenatore BREGOLI

PRECEDENTI

11, 9 in Serie A1 e 2 in Serie A2 (8 successi Monza, 3 successi Chieri)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza - Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (2a giornata di andata Serie A1 femminile 2021-2022) – 17 ottobre 2021 – Arena di Monza

GLI EX DELLA GARA

PER MONZA

Nessuna

PER CHIERI

Alessia Mazzaro, a Monza nel 2015-2016

CURIOSITA’

Mazzaro, cresciuta nelle giovanili di Monza, ha conquistato con le rosablù la promozione nella massima serie (2015-2016).

Le due squadre si sono incontrate sei volte in stagione regolare e tre nei Play Off. Chieri non ha mai espugnato il campo brianzolo, andandoci vicino la passata stagione quando le lombarde vinsero alla fine 3-2.

LE DICHIARAZIONI PRE GARA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "Il confronto con Chieri è delicatissimo e avvincente, visto che mette in palio una Final Four molto importante per noi. Sappiamo che andare a Roma è uno dei nostri obiettivi e che per farlo dovremo superare un avversario molto ostico, capace di renderci la vita difficile sia lo scorso anno, in Campionato e nei Play Off, che nella seconda giornata di andata di questa annata sportiva. Cosa cambia rispetto alla gara giocata contro di loro lo scorso 17 ottobre? Tantissimo. Noi stiamo ritrovando le assenti che avevamo in avvio di stagione, Chieri ha recuperato appieno Grobelna, sostituita in quell'occasione da Frantti come opposto. Tra le incognite c'è anche il fatto che loro non giocano dal 12 dicembre, avendo anticipato il confronto con Conegliano per il Mondiale del Club. I nostri riferimenti tattici, quindi, sono datati a due settimane fa. Ho già detto alle ragazze che tra le nostre qualità non dovrà mancare l'abilità di cambiare in corso d'opera qualora ce ne fosse bisogno”.

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

Come da precedente Comunicazione Ufficiale di Lega Pallavolo Serie A Femminile, il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia vengono determinati utilizzando la "Classifica avulsa", come previsto dal Regolamento Gare della Federazione Italiana Pallavolo all'Articolo 43, comma 1 lettere b), c) d) ed e) e comma 2. Gli accoppiamenti per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa Serie A1 sono quindi i seguenti:

(1) Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano - (8) Bosca S. Bernardo Cuneo

(2) Igor Gorgonzola Novara - (7) Il Bisonte Firenze

(3) Vero Volley Monza - (6) Reale Mutua Fenera Chieri

(4) Savino Del Bene Scandicci - (5) Unet e-work Busto Arsizio

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE

Giovedì 30 Dicembre 2021, ore 18:30 – DIRETTA VBTV

Vero Volley Monza – Reale Mutua Fenera Chieri

Giovedì 30 Dicembre 2021, ore 19:00 – DIRETTA VBTV

Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio

Giovedì 30 Dicembre 2021, ore 19:00 – DIRETTA VBTV

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Bosca S.Bernardo Cuneo

Giovedì 30 Dicembre 2021, ore 20:00 – DIRETTA VBTV

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze

FINAL FOUR COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

Palazzo dello Sport di Roma

SEMIFINALI

Mercoledì 5 gennaio, ore 16.30

Conegliano/Cuneo - Scandicci/Busto Arsizio

A seguire

Novara/Firenze - Vero Volley Monza/Chieri

FINALE

Giovedì 6 gennaio, ore 17.30