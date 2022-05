La Vero Volley Monza ritorna al Palaverde: è sfida a Conegliano per Gara 3 di Finale Scudetto

La Vero Volley Monza è ripartita per Treviso, dove domani, sabato 7 maggio, alle ore 20.45 (diretta Rai Sport + HD | Sky Sport Arena | volleyballworld.tv), al Palaverde di Villorba, affronterà le padrone di casa della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, per Gara 3 della Serie Finale Scudetto della vivo Serie A1 femminile 21-22. Monza torna in Veneto una settimana dopo la super vittoria centrata in rimonta, per 3-2, sulla squadra di Santarelli, in grado però di ripagare con la stessa moneta le rosablù martedì sera in Brianza. Uno a uno palla al centro quindi, con Danesi e compagne chiamate ad un'altra prova di carattere e qualità per cercare di espugnare, per la terza volta in stagione, la casa dell'Imoco e tornare in vantaggio nella Serie (si gioca al meglio delle cinque partite). Servizio martellante di tutto il suo roster, difesa generosa e puntuale, lucidità in attacco e solidità a muro: le monzesi rincorrono la prova perfetta consapevoli di avere tutte le carte in regola, sia fisiche che tecniche, per poterlo fare.

I numeri dei primi due confronti del resto parlano di match equilibrati, degni di una Finale tricolore: Monza ha commesso meno errori in Gara 1 (28 contro 31), tenendo il passo delle padrone di casa sia in attacco (46% della Prosecco Doc Imoco contro il 41% della Vero Volley) che a muro (8 a 7 per Wolosz e compagne), mentre è partita fortissimo nei primi due set di Gara 2 (47% in attacco contro il 37% delle pantere) calando sensibilmente in fase offensiva dal terzo in poi (32% Monza, 56% Conegliano) fino a chiudere con un 33% in attacco rispetto al 47% delle avversarie.

Se in Gara 1 le rosablù, con l'esperienza di Van Hecke e Larson, i muri di Danesi ed i turni in battuta di Rettke, Candi e Davyskiba l'avevano spuntata nel finale di quinto set, così non è stato in Gara 2, match nel quale le venete hanno tirato fuori gli artigli nel terzo e quarto gioco sprintando con convinzione grazie ad una ritrovata Plummer (opaca la prova dell'americana in Gara 1) e alle fiammate di Sylla ed Egonu nel decisivo quinto parziale.

L'obiettivo delle campionesse d'Italia in carica sarà quello di sfruttare il sostegno dei propri supporters per passare in vantaggio e giocarsi il match-point in Gara 4. Le lombarde però proveranno a fare il contrario, sapendo che la sfida fissata martedì 10 maggio, alle ore 20.45, davanti al pubblico amico dell'Arena di Monza, ha raggiunto il sold-out mezz'ora dopo l'apertura delle vendite dei biglietti.

ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, LARSON, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO

Palleggiatrici WOLOSZ, GENNARI

Centrali DE KRUIJF, FOLIE, VUCHKOVA, FAHR

Schiacciatrici PLUMMER, COURTNEY, OMORUYI, FROSINI, SYLLA, EGONU

Liberi DE GENNARO, CARAVELLO

Allenatore SANTARELLI

PRECEDENTI

22, 20 in Serie A1 e 2 in CEV Champions League (2 successi Monza, 19 successi Conegliano)

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 2-3 (Gara 2 Finale Scudetto - 3 maggio 2022, Arena di Monza).

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO AL PALAVERDE: Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano - Vero Volley Monza 2-3 (Gara 1 Finale Scudetto - 30 aprile 2022, Palaverde di Treviso).

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO IN CAMPIONATO: Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano - Vero Volley Monza 1-3 (5a giornata di ritorno - vivo Serie A1 femminile 21-22, 6 febbraio 2022).

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO ALL'ARENA DI MONZA: Vero Volley Monza - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 0-3 (Quarti di Finale | Gara di andata - CEV Champions League 2022).

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Anna Danesi, a Conegliano dal 2016 al 2019

Gaia Moretto, a Conegliano nella stagione 18/19

PER CONEGLIANO

Kathryn Plummer, a Monza nel 2019-2020

CURIOSITA’

Marco Gaspari, allenatore di Monza, ha guidato Conegliano per due anni, dal 2012 al 2014.

E' la prima Finale Scudetto per la Vero Volley Monza (precedente best Semifinale nella stagione 18/19, sconfitta contro Conegliano 3-0, e stagione 20/21, sconfitta per 2-0 contro Novara).

Le due squadre si sono incontrate nei Quarti di Finale della CEV Champions League (sulla carta, dopo l'eliminazione delle squadre russe era una Semifinale), con vittoria Conegliano 3-0 a Monza e 3-1 in Veneto).

Anna Danesi ha vinto con Conegliano due scudetti (17/18 e 18/19), 1 Coppa Italia e 2 supercoppe italiane (2016 e 2018).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

VIDEO - Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "Conegliano in Gara 2 ha dimostrato tutta la sua forza, confermando che non si arrendono finché gli avversari non vincono tre set. Sapevamo che sarebbero tornate forte, giocando la loro pallavolo ordinata e precisa, ma ora dobbiamo pensare a ripartire da zero, come fatto dopo Gara 1, consapevoli che un fondamentale come la battuta può essere determinante per il nostro gioco. La squadra ha disputato tanti tie-break, è vero, ma ogni volta arriva fino alla fine dimostrando che è preparata a giocarli. Il lavoro fisico fatto durante la stagione sta dando ottimi risultati, anche se chiaramente, scendendo in campo ogni tre giorni, la stanchezza mentale si fa sentire. Ho detto alle ragazze che in ballo c'è uno Scudetto, motivo per cui dobbiamo dare il massimo a partire da un buon riposo e recupero".

VIDEO - Anna Danesi (centrale Vero Volley Monza): "C'è un po' di rammarico per aver perso Gara 2 dopo una bella partenza, ma anche la consapevolezza che i Play-Off sono tutte partite con una loro storia e possono riservare sorprese. Mi aspetto per questo una Gara 3 tutta da vivere, dopo aver osservato qualche giorno di riposo, soprattutto a livello mentale, e aver lavorato in sala pesi. Il fattore campo? Anche nel settore maschile sono arrivate dimostrazioni del fatto che non è determinante: non escludo possa esserlo anche per noi. Conegliano si può battere giocando la migliore pallavolo possibile. Servizio efficace, tanta difesa e maggiore cinismo nella fasi chiave del match. Se Wolosz gioca palla in mano, distribuendo con tutti i suoi giocatori, diventa dura, ma se arginiamo le altre attaccanti, oltre ad Egonu, possiamo dargli filo da torcere".

PLAY-OFF SCUDETTO

vivo SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

QUARTI DI FINALE

(1^) Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - (8^) Il Bisonte Firenze (2-0)

(4^) Savino del Bene Scandicci - (5^) Unet e-work Busto Arsizio (2-0)

(2^) Igor Gorgonzola Novara - (7^) Bosca S.Bernardo Cuneo (2-1)

(3^) Vero Volley Monza - (6^) Reale Mutua Fenera Chieri (2-0)

in grassetto le squadre qualificate alle semifinali

SEMIFINALI

(1^) Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - (4^) Savino del Bene Scandicci (2-0) (2^) Igor Gorgonzola Novara - (3^) VERO VOLLEY MONZA (1-2)

FINALE

(1^) Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - (3^) Vero Volley Monza

GARA 1

Sabato 30 Aprile 2022, ore 20:30 – DIRETTA RAISPORT+ HD e SKY SPORT

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Vero Volley Monza 2-3

Palaverde, Via Guglielmo Marconi, 10 – Villorba (TV)

GARA 2

Martedì 03 Maggio 2022, ore 20:30 – DIRETTA RAISPORT+ HD e SKY SPORT

Vero Volley Monza – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 2-3

Arena Di Monza, Viale Stucchi – Monza

GARA 3

Sabato 07 Maggio 2022, ore 20:45 – DIRETTA RAISPORT+ HD e SKY SPORT

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Vero Volley Monza

Palaverde, Via Guglielmo Marconi, 10 – Villorba (TV)

EV. GARA 4

Martedì 10 Maggio 2022, ore 20:45 – DIRETTA RAISPORT+ HD e SKY SPORT

Vero Volley Monza – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

Arena Di Monza, Viale Stucchi – Monza

EV. GARA 5

Sabato 14 Maggio 2022, ore 20:45 – DIRETTA RAISPORT+ HD e SKY SPORT

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Vero Volley Monza

Palaverde, Via Guglielmo Marconi, 10 – Villorba (TV)