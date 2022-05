La Vero Volley Monza si gioca tutto in Gara 4: all'Arena contro Conegliano si decide la corsa tricolore

Martedì 10 maggio, ore 20.45 (diretta Rai Sport + HD | Sky Sport Arena | volleyballworld.tv), Arena di Monza: ecco data e luogo di Gara 4 della Finale Scudetto, sfida che la Vero Volley Monza di Marco Gaspari è consapevole di dover vincere, contro la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, per non spegnere, alla prima partecipazione all'ultimo atto della vivo Serie A1 femminile, il suo sogno tricolore.

Danesi e compagne vogliono archiviare prontamente lo stop subito in tre set in Gara 3 sabato sera e provare a ripartire dalle performance messa in campo in Gara 1 in Veneto, vinta 3-2, e nell'avvio di Gara 2 di martedì, con la fuga sul 2-0 resa possibile grazie a due set giocati in maniera favolosa. Un servizio preciso ed efficace, utile ad agevolare un attacco chirurgico, un muro solido e tanta difesa: Monza sogna un'altra notte di gloria, consapevole che per farlo dovrà mettere in campo questi fondamentali. Vincere con qualunque tipo di risultato e allungare la Serie a Gara 5, così da non permettere alla squadra di Santarelli di vincere il tricolore in Brianza, è l'altro obiettivo primario monzese di fronte ad una Arena nuovamente sold-out (terzo stagionale).

Rispetto a Gara 3 la Vero Volley cercherà di non calare di intensità alla lunga e mantere il focus alto per tutta la durata del match. Del resto anche i numeri di sabato sera lo dimostrano: Monza è partita in modo super, chiudendo il primo gioco con 56% di percentuale offensiva, ma scendendo al 21% nel secondo e al 26% nel terzo. Le lombarde non sono riuscite inoltre a tenere il passo delle pantere né in difesa né a muro (9 a 1 per Conegliano), nonostante i tentativi di Gaspari di cambiare le sue interpreti. Conegliano ha migliorato nettamente il suo rendimento in attacco e a muro rispetto alle prime due gare, consolidando la ricezione (Plummer solidissima rispetto a Gara 1), ma la Vero Volley ha anche fatto fatica ad esprimere il suo servizio migliore (aspetto chiave in Gara 1 e nei primi due set di Gara 2 con Rettke, Orro, Davyskiba, Danesi e Candi ad agevolare i break a muro).

ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, LARSON, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO

Palleggiatrici WOLOSZ, GENNARI

Centrali DE KRUIJF, FOLIE, VUCHKOVA, FAHR

Schiacciatrici PLUMMER, COURTNEY, OMORUYI, FROSINI, SYLLA, EGONU

Liberi DE GENNARO, CARAVELLO

Allenatore SANTARELLI

PRECEDENTI

23, 21 in Serie A1 e 2 in CEV Champions League (2 successi Monza, 20 successi Conegliano)

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO AL PALAVERDE: Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano - Vero Volley Monza 3-0 (Gara 3 Finale Scudetto - 7 maggio 2022, Palaverde di Treviso).

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO IN CAMPIONATO: Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano - Vero Volley Monza 1-3 (5a giornata di ritorno - vivo Serie A1 femminile 21-22, 6 febbraio 2022).

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO ALL'ARENA DI MONZA: Vero Volley Monza - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 0-3 (Quarti di Finale | Gara di andata - CEV Champions League 2022).

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Anna Danesi, a Conegliano dal 2016 al 2019

Gaia Moretto, a Conegliano nella stagione 18/19

PER CONEGLIANO

Kathryn Plummer, a Monza nel 2019-2020

CURIOSITA’

Marco Gaspari, allenatore di Monza, ha guidato Conegliano per due anni, dal 2012 al 2014.

E' la prima Finale Scudetto per la Vero Volley Monza (precedente best Semifinale nella stagione 18/19, sconfitta contro Conegliano 3-0, e stagione 20/21, sconfitta per 2-0 contro Novara).

Le due squadre si sono incontrate nei Quarti di Finale della CEV Champions League (sulla carta, dopo l'eliminazione delle squadre russe era una Semifinale), con vittoria Conegliano 3-0 a Monza e 3-1 in Veneto).

Anna Danesi ha vinto con Conegliano due scudetti (17/18 e 18/19), 1 Coppa Italia e 2 supercoppe italiane (2016 e 2018).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

VIDEO - Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "E' una gara importante come tutte le altre. Conegliano sta alzando il livello di gioco riducendo gli errori e quando spinge sull'acceleratore diventa una squadra concreta. Noi però torniamo nella nostra casa e ci ricordiamo bene la bella gara che abbiamo fatto in Gara 2. Vogliamo quindi ripartire davanti al nostro pubblico, portando la Serie a Gara 5. In Gara 3 non siamo stati cinici, soprattutto nel primo set, dove siamo stati attaccati a loro fino alla fine, passando anche avanti senza però riuscire a chiuderlo. Le venete hanno fatto una gara di alto livello, è vero, ma noi non abbiamo sfruttato nel modo migliore quel vantaggio che ci siamo costruiti. Dobbiamo rimanere sempre attaccati alla gara, senza farci buttare giù quando loro sono in fiducia. Il fondamentale più importante? Resta sempre la battuta".

VIDEO - Jordan Larson (schiacciatrice Vero Volley Monza): "In Gara 4 servirà sicuramente una prova molto solida, visto che Conegliano è un'ottima squadra. CSarà importante battere molto bene e attaccare con efficacia. Se facciamo queste cose possiamo sperare di allungare il confronto a Gara 5. Cosa è successo in Gara 3? Giocare in casa loro non è mai semplice, ma sicuramente ci siamo complicate la vita da sole. Le nostre avversarie hanno sicuramente giocato bene, ma noi non abbiamo espresso il nostro potenziale e spero che lo faremo in Gara 4".

PLAY-OFF SCUDETTO

vivo SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

QUARTI DI FINALE

(1^) Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - (8^) Il Bisonte Firenze (2-0)

(4^) Savino del Bene Scandicci - (5^) Unet e-work Busto Arsizio (2-0)

(2^) Igor Gorgonzola Novara - (7^) Bosca S.Bernardo Cuneo (2-1)

(3^) Vero Volley Monza - (6^) Reale Mutua Fenera Chieri (2-0)

in grassetto le squadre qualificate alle semifinali

SEMIFINALI

(1^) Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - (4^) Savino del Bene Scandicci (2-0) (2^) Igor Gorgonzola Novara - (3^) VERO VOLLEY MONZA (1-2)

FINALE

(1^) Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - (3^) Vero Volley Monza

GARA 1

Sabato 30 Aprile 2022, ore 20:30 – DIRETTA RAISPORT+ HD e SKY SPORT

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Vero Volley Monza 2-3

Palaverde, Via Guglielmo Marconi, 10 – Villorba (TV)

GARA 2

Martedì 03 Maggio 2022, ore 20:30 – DIRETTA RAISPORT+ HD e SKY SPORT

Vero Volley Monza – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 2-3

Arena Di Monza, Viale Stucchi – Monza

GARA 3

Sabato 07 Maggio 2022, ore 20:45 – DIRETTA RAISPORT+ HD e SKY SPORT

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Vero Volley Monza 3-0

Palaverde, Via Guglielmo Marconi, 10 – Villorba (TV)

GARA 4

Martedì 10 Maggio 2022, ore 20:45 – DIRETTA RAISPORT+ HD e SKY SPORT

Vero Volley Monza – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

Arena Di Monza, Viale Stucchi – Monza

EV. GARA 5

Sabato 14 Maggio 2022, ore 20:45 – DIRETTA RAISPORT+ HD e SKY SPORT

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Vero Volley Monza

Palaverde, Via Guglielmo Marconi, 10 – Villorba (TV)