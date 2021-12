Vero Volley Monza - Delta Despar Trentino, vince il Covid

Il Coronavirus non sembra risparmiare nessuno, men che meno il campionato di serie A1 femminile. E' notizia di pochi minuti fa che il match tra la Vero Volley Monza e la Delta Despar Trentino, da calendario programmata per il giorno di Santo Stefano, non si disputerà. I cinque casi di positività riscontrati nel gruppo squadra degli ospiti hanno reso inevitabile lo spostamento della partita, valevole per l'ultima giornata del girone di andata, a data da destinarsi. Si attendono comunicazioni circa la data del recupero.