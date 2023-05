Volley giovanile, l'U19 maschile di Monza ottava alle finali nazionali

Ottavo posto assoluto per la Vero Volley Assiplan Monza alle finali mazionali maschili Under 19 di Agropoli in Campania. I ragazzi di coach Mauro Marchetti si sono arresi al quarto set nella finale per il settimo posto contro la squadra di Pallavolo Padova.

La formazione monzese arrivava a questo appuntamento da campioni regionali, motivo per cui hanno saltato il Girone di qualificazione e hanno iniziato il proprio percorso verso lo Scudetto direttamente dalla Fase Finale. Due belle e combattute vittorie (prima contro Scuola Pallavolo Anderlini Modena e poi contro Ass Colombo Volley Genova) hanno permesso alla Vero Volley di qualificarsi ai Quarti di Finale con il primo posto del girone. Ad interrompere il sogno tricolore sono stati i campani della Volley Meta, usciti vincitori dal campo al termine di un tie-break al cardiopalma. Nello stesso pomeriggio i ragazzi hanno sfidato, nel tradizionale derby lombardo, i Diavoli Rosa per un posto nella finale 5°/6° posto ma complice la partita precedente hanno riportato una sconfitta. Questa mattina, infine, si sono arresi contro la squadra padovana.

"Siamo partiti molto bene e nelle prime due giornate abbiamo conquistato l’accesso ai quarti che era il reale obiettivo stagionale.– ha commentato Mauro Marchetti, allenatore della Vero Volley Assiplan – La gara contro Volley Meta è stata una bella partita giocata bene da entrambe le squadre e la differenza di due punti nel tie break finale esprime tutta la differenza tra i due team. Poi la stanchezza, gli infortuni, e la difficoltà emotiva di tornare in campo dopo sole tre ore hanno fatto la differenza. Peccato non essere riusciti a conquistare la finale per il quinto posto; avrebbe rappresentato un bel insegnamento per noi e una giusta gratificazione per il lavoro di tutto l’anno di questo gruppo di cui sono comunque molto orgoglioso".

Nel corso della stagione, hanno fatto parte della formazione anche i centrali Andrea Biffi e Luca Candiani e lo schiacciatore Filippo Silvestri, che hanno contribuito con il gruppo Under 19 al raggiungimento della qualificazione alle Finali Nazionali.