Superlega, per Monza test match con Verona e pensa alla prossima sfida

Si chiude con un bel sorriso il test match della Vero Volley Monza con la pari categoria WithU Verona e non solo per il successo finale della formazione di Massimo Eccheli su quella di Stoytchev. Dopo lo sprazzo di gara giocato in campionato proprio contro gli scaligeri, infatti, Fernando Kreling ha orchestrato la regia dei suoi fin dall’inizio del match con risultati molto più che positivi.

“Sono molto contento di come ha giocato la squadra oggi contro una ottima squadra come Verona. Abbiamo fatto quattro set di grande intensità, - ha commentato Kreling - esprimendo una ottima pallavolo. Come mi sento? Molto meglio ma non ancora al 100% delle mie possibilità. Sto ancora cercando la migliore condizione e gradualmente ci arriverò. Stasera mi è piaciuto l’approccio e la continuità che abbiamo avuto. Ora, dopo l’allenamento di domani, avremo due giorni per riposare e ricaricare al massimo le energie in vista della prossima settimana che ci accompagnerà alla sfida contro Modena".

Vero Volley Monza – WithU Verona 3-1 (23-25, 25-21, 25-15, 25-23)

Vero Volley Monza: Galassi 5, Fernando Kreling 1, Davyskiba 6, Beretta 9, Grozer 8, Maar 8; Federici (L). Marttila 3, Pirazzoli (L), Hernandez 9, Zimmermann, Di Martino 4, Szwarc 18. Ne. Visic, Magliano, Rossi. All. Eccheli.

WithU Verona: Cortesia 2, Raphael, Keita 14, Mosca 4, Sapozhkov 12, Mozic 11; Gaggini (L). Jensen 6, Zanotti 2. Ne. Magalini, Almeida, Grozdanov, Spirito, Bonisoli (L). All. Stoytchev.