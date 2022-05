Superlega, Monza Eccheli: "Riapriamo un ciclo"

"Con la Cev Cup si è chiuso un ciclo di un gruppo che ha fatto benissimo e portato Monza, negli ultimi tre anni, ai vertici della pallavolo italiana ed europea. Ora ne apriamo un altro, con alcuni nuovi arrivi che dovranno creare nuovi presupposti. Ora bisogna creare le fondamenta per un progetto a più ampio respiro con uno slancio verso traguardi ancora più ambiziosi".

E' carico Massimo Eccheli: il tecnico, dopo due stagioni, ha rinnovato per la terza al Vero Volley Monza e guiderà la formazione almeno fino al 2023. "Sono molto felice della situazione che si è creata e del fatto che si possa continuare a lavorare insieme al Consorzio Vero Volley. Nella mia testa e nei miei sogni ci sono tanti obiettivi da perseguire e in questa realtà ci sono tutti i presupposti per sviluppare un grande progetto".

Il gruppo sarà in parte nuovo: "Essere animati dalla voglia di migliorarsi è qualcosa di fondamentale. Ringrazio tantissimo il presidente, Alessandra Marzari, e il direttore sportivo, Claudio Bonati, per la fiducia che hanno voluto continuare a darmi. La mia promessa è che il mio impegno sarà massimo e totale".