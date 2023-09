Eurovolley maschile, solida e convinta: l'Italia di Galassi sogna l'oro europeo

Tutti pronti a fare il tifo, il Vero Volley Monza ancora di più. il "suo" Gianluca Galassi farà rientro dall'europeo di volley sicuramente con una medaglia. La squadra di De Giorgi ha battuto in semifinale la Francia per 3-0 e se la vedrà in finalissima contro la Polonia sabato 16 alle 21.15 al PalaEur di Roma, già tutto esaurito per la semifinale.

L'italia di De Giorgi ha dato prova di grande solidità, lottando punto a punto nel primo set e prendendo poi il largo verso il finale; ben controllato il secondo set e anche il terzo per gran parte; Ngapeth e compagni hanno ricucito fino al punto a punto, ma la magia del punto di Giannelli e un errore alla battuta francese hanno di fatto consegnato il pass per gli azzurri.

Fuori Russo per il problema alla caviglia occorso nel match contro l'Olanda, gli azzurri sono corsi dal compagno non appena è caduta l'ultima palla. Comunque andrà sarà medaglia.

TALIA-FRANCIA 3-0 (25-21, 25-19, 25-23)

Italia: Michieletto 9, Mosca 4, Romanò 15, Lavia 13, Galassi 5, Giannelli 6, Balaso (L). Sbertoli 1, Rinaldi 1, Sanguinetti. N.e. Scanferla , Bottolo , Russo, Bovolenta. All. De Giorgi.

Francia: Carle 2, Le Goff 4, Brizard 2, Louati 3, Chineeyeze 10, Patry 4. Grebennikov (L). Tillie 2, Ngapeth 6, Boyer 6, Bultor, Clevenot 5, Jouffroy. N.e: Toniutti. All. Giani.