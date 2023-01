Superlega, trasferta "triste" per Monza: zero punti a Trento

La Vero Volley torna da Trento senza punti in una gara in cui ha subito nei primi due set la grinta dei padroni di casa soprattutto in battuta e a muro. Solo nel terzo set Monza ha giocato alla pari, ma non è riuscita a riaprire una gara che li aveva visti non chiudere cinque palle set. Eccheli non può contare su Di Martino per un fastidio al ginocchio, Lorenzetti su Lisinac. Trento forza subito il servizio e mette in difficoltà la seconda linea avversaria, quando è il turno di Michieletto l’Itas fa un filotto di nove punti con quattro ace del martello azzurro e il primo set si chiude 25-15. Sono cinque muri a pesare sul secondo parziale chiuso da Trento 25-18 mentre Monza, come detto, inizia bene il terzo set e guida la prima parte fino al 21-24. Nel momento più bello i monzesi si fanno recuperare, sciupando le occasioni per allungare il confronto al quarto parziale e subendo ai vantaggi la prima sconfitta dopo quattro vittorie consecutive.

"C’è mancato lo step definitivo in certe situazioni, - ha dett coach Eccheli - essere bravi a spuntarla contro squadre come Trento, che fa proprio di quei momenti il punto di forza. Per noi è stato un test che pur non avendo superato del tutto, perché alla fine il terzo set è andato a Trento, può aiutarci a crescere. Però sono contento perché i ragazzi non hanno mollato, sono cresciuti dentro la partita, hanno mantenuto un atteggiamento propositivo; sono tutti segnali buoni che mi fanno ben sperare".

Itas Trentino – Vero Volley Monza 3-0 (25-15, 25-18, 30-28)

Itas Trentino: Lavia 20, D’Heer 5, Sbertoli 2, Michieletto 15, Podrascanin 7, Kaziyski 11; Laurenzano (L), Nelli, Pace (L), Dzavoronok. Ne: Cavuto, Berger, Depalma, Lisinac. All. Lorenzetti.

Vero Volley Monza: Szwarc 11, Maar 10, Galassi 6, Zimmermann, Davyskiba 12, Beretta 5; Federici (L), Visic, Marttila, Hernandez 1. Ne: Di Martino, Rossi (L), Pirazzoli, Magliano. All. Eccheli.