Superlega, Monza ko in casa contro Verona

"Peccato per stasera, visto che nel primo set siamo stati sempre avanti e per colpa di qualche errore nei momenti che contavano lo abbiamo perso. Da quel momento è diventato tutto più difficile, anche se nel terzo siamo stati bravi a tornare ad esprimere la nostra pallavolo. L’infortunio di Vlad nel finale di parziale ha certamente condizionato l’avvio di quarto, condito da tanti errori. Abbiamo avuto tante possibilità per fare punti stasera ma non le abbiamo sfruttate. Ora dobbiamo cercare di rialzarci subito in vista della sfida contro Cisterna, perché evitando qualche passaggio a vuoto avuto stasera possiamo fare una bella prova". Così Zimmerman commenta il ko del suo Vero Volley Monza in casa contro Verona. La formazione di Eccheli si arrende 1-3 dominando il terzo set, quello vinto, e iniziando con grande grinta.

Gli scaligeri passano con una prestazione gagliarda, condita da una solida fase cambio palla e la capacità di limitare con pazienza e lucidità i tentativi di reazione dei monzesi, sempre avanti nel primo gioco ma mancati nel finale. Perso anche il secondo set, complice la fuga dei veneti nella fase centrale con Keita e Mozic a suonare la carica, Monza si rialza con carattere nel terzo, comandandolo dall’inizio alla fine ma perdendo proprio nelle ultime battute Davyskiba (per lui sospetta distorsione alla caviglia destra per una caduta a muro). Nonostante il positivo rientro di Grozer e per qualche azione anche del regista Fernando Kreling, i blu cercano di rientrare in un quarto parziale gestito sempre dagli avversari, ma l’entusiasmo degli ospiti e qualche sbavatura della formazione di Eccheli chiudono virtualmente la gara nella fase centrale. Verona fa festa e consolida il sesto posto, aumentando a tre le lunghezze proprio sulla Vero Volley, attesa sabato prossimo nel Lazio da Cisterna. Per la WithU ci sarà invece la gara casalinga con Padova.

Vero Volley Monza – WithU Verona 1-3 (24-26, 20-25, 25-14, 21-25)

Vero Volley Monza: Zimmermann 1, Davyskiba 11, Di Martino 8, Szwarc 6, Maar 17, Galassi 11, Grozer 8; Federici (L), Fernando Kreling 0, Hernandez 2, Marttila 3. N.E. Pirazzoli, Beretta, Visic. All. Eccheli.

WithU Verona: Spirito 3, Magalini 10, Grozdanov 6, Keita 18, Mozic 16, Cortesia 6; Gaggini (L), Perrin 0, Vieira De Oliveira 0, Jensen 0, Zanotti 0. N.E. Bonisoli, Mosca. All. Stoytchev.