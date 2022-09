Superlega, il coach del Vero Volley Monza: "Risultati ambiziosi si hanno con un duro lavoro"

"Sono molto felice del percorso intrapreso in questi anni a Vero Volley. Io e il mio staff lavoriamo insieme, abbiamo molti momenti di confronto e feedback per riuscire a raggiungere livelli sempre più alti. Gli obiettivi stagionali? Risultati ambiziosi si possono ottenere solo con un duro lavoro in palestra e con delle ottime performance sul campo, lavoreremo insieme per cercare di arrivare agli obiettivi fissati della proprietà". Sono state queste le parole spese da Massimo Eccheli, il capo allenatore del Vero Volley Monza pronto a disputare il campionato di Superlega. La squadra è stata presentata ufficialmente questa mattina, 28 settembre, all'arena di Monza.

Tante novità, una grande dose di entusiasmo e motivazione per la stagione alle porte, hanno accompagnato l’evento moderato dai giornalisti di Sky Sport, Roberto Prini e Federica Lodi, nel quale sono intervenuti Alessandra Marzari (presidente del Consorzio Vero Volley), Fabrizio De Mola (brand leader Kipsta Decathlon Volley) e Daniela Simonetti (presidente Change the Game), con la partecipazione dello staff e degli atleti della formazione maschile di SuperLega della Vero Volley, tra cui è presente anche il miglior centrale del Campionato del Mondo 2022, medaglia d’oro della rassegna iridata con l’Italia, Gianluca Galassi.

A pochi giorni dall’inizio del campionato, per i brianzoli al via domenica 2 ottobre, alle 15.30, contro la Sir Safety Susa Perugia in Umbria, con la prima giornata di andata della regular season, i tifosi di Monza sono già in attesa di vedere i loro beniamini dal vivo: il momento non è lontano, perché la Vero Volley scenderà in campo per la prima volta davanti al pubblico amico sabato 8 ottobre, alle 18, all’Arena di Monza, nel derby contro l’Allianz Milano.