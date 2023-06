Superlega, Visic confermato al Vero Volley Monza

Petar Visic continuerà a essere, insieme al palleggiatore brasiliano Fernando Kreling, uno dei direttori d’orchestra della Vero Volley Monza per la stagione sportiva 23/24. Alto 198 centimetri, efficace a muro e dotato di ottime mani, oltre ad un velenoso servizio, il numero uno dei monzesi è pronto ad indossare la casacca rossoblù tra Italia, in Superlega Credem Banca, ed Europa, nella CEV Challenge Cup 2024.

21 presenze, con 7 punti di cui 2 ace e 2 muri sono i numeri dell’ultima annata sportiva del palleggiatore croato in maglia rossoblù, nella quale si era anche trovato, nelle prime tre giornate, a sostituire l’infortunato Fernando Kreling. Con l’innesto di Zimmermann e successivamente del rientro del palleggiatore titolare, Visic ha preferito terminare la stagione nella squadra della sua città (Kastela) per preparare gli impegni con la sua nazionale, arrivata poi in Semifinale (sconfitta per 3-1 dall’Ucraina) della European Golden League 2023. La carriera pallavolistica di Visic, nato a Spalato, è iniziata grazie alla passione della mamma per questo sport (ha giocato a pallavolo ma non ad alti livelli) che gli ha permesso di raggiungere nella stagione 2014-2015, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili, la prima squadra del Mladost Ribola Kastela, vincendo tre scudetti di Croazia e una Coppa di Croazia 2018 (miglior palleggiatore della manifestazione). Nel 2019-2020 è stato acquistato dall’altro big club croato, l’HAOK Mladost Zagabria, vincendo 2 campionati e 2 coppe di Crozia, oltre a disputare la CEV Champions League e la CEV Cup. Proprio in quest’ultima manifestazione, Visic ha avuto l’occasione di giocare contro la Vero Volley Monza (16esimi di finale), venendo apprezzato dal Club brianzolo per le sue qualità.

Visic fa parte della nazionale seniores croata dal 2017, con la quale ha vinto una medaglia d’oro alla Silver European League nel 2018 e ai Giochi del Mediterraneo 2022, battendo in Semifinale l’Italia dell’altro monzese Di Martino e in Finale la Spagna per 3-0.