Superlega, anticipo coi fiocchi per Monza: battuta Cisterna

Un anticipo coi fiocchi. Il Vero Volley Monza concede un set e poi sbaraglia Cisterna 1-3 portando a casa tre punti molto pesanti. La sfida equilibratissima tra l’ottava e la nona forza del campionato la risolve uno straordinario Arthur Szwarc, mvp del confronto con 20 punti messi a segno (3 ace ed il 64% in attacco), entrato per un Grozer ancora non al meglio della condizione dalla fine di un primo set vinto dai padroni di casa al fotofinish. Il confronto è un continuo capovolgimento di fronte, con Cisterna molto abile a costruirsi degli ottimi break con Sedlacek, Dirlic ed i turni al servizio del cubano Gutierrez (decisivo nella conquista del primo gioco per la Top Volley) e Monza altrettanto brava ad imporsi con le fiammate di Maar e le difese di un ottimo Federici.

Fino al 20 di ogni gioco è il punto a punto a farla da padrone, ma nei finali di secondo, terzo e quarto set è sempre la squadra di Massimo Eccheli a mettere la freccia nei momenti chiave, portandosi a casa un successo preziosissimo che vale il momentaneo settimo posto, in attesa delle gare di domani, e la nona vittoria stagionale nella massima serie.

"Abbiamo portato a casa tre punti importanti. Mi piace giocare qui, - ha detto proprio il migliore in campo - in quella che è stata la mia casa per tre anni. A Cisterna c’è grande tradizione, un grande coinvolgimento di pubblico e sono felice di aver vinto. Ho aspettato tanto questa partita, ma non con spirito di rivalsa bensì con la voglia di dare il massimo dall’inizio alla fine ed è andata bene. Se spingiamo come oggi possiamo fare grandi cose, a partire dalla partita che ci attende la prossima settimana in casa contro Padova".

Top Volley Cisterna – Vero Volley Monza 1-3 (25-20, 23-25, 23-25, 22-25)

Top Volley Cisterna: Baranowicz 1, Kaliberda 8, Zingel 4, Dirlic 14, Sedlacek 25, Rossi 5, Staforini (L), Gutierrez 5, Bayram 1, Catania (L), Zanni 0, Mattei 2. N.E. Martinez. All. Soli.

Vero Volley Monza: Zimmermann 0, Maar 20, Di Martino 5, Grozer 6, Marttila 6, Galassi 6, Szwarc 20, Federici (L), Visic 0, Beretta 0, Hernandez 5. N.E. Pirazzoli, Davyskiba, Rossi. All. Eccheli.