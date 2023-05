Superlega playoff quinto posto: Monza batte Padova e vola in finale

La Vero Volley Monza centra l’obiettivo Finale dei playoff quinto posto Credem Banca 22/23. Davanti al pubblico di casa dell’Arena, la formazione lombarda si impone in tre set su una generosa Pallavolo Padova e stacca, per la seconda volta nella sua storia, il biglietto per l’ultimo atto della manifestazione che assegna un posto in Europa la prossima stagione, più precisamente per la terza coppa in ordine di importanza: la CEV Challenge Cup.

Attacco continuo e pungente, guidato dalle accelerazioni di Grozer e Davyskiba (MVP, top scorer del match con 18 punti, 1 ace e ben 5 muri), i velenosi turni in battuta di Fernando Kreling (il registra brasiliano da applausi anche nella gestione del gioco) e Di Martino, oltre agli 11 muri di squadra (contro i 7 dei veneti) sono le qualità con cui Monza si impone in tutti e tre i parziali, rischiando qualcosa in un secondo che ha saputo gestire praticamente fino alle battute finali. La generosità di Padova costretta a rinunciare a Zenger (per lui defezione dell’ultima ora per un problema muscolare), esce infatti fuori nella seconda frazione, con Gardini, Guzzo e Desmet a far sperare in un disperato tentativo di pareggiare i conti. I tanti errori dai nove metri, però, sono i veri nemici della squadra di Cuttini, incapace di impattare nel momento clou e poi di confermare la verve dei primi due parziali in un terzo comandato dall’inizio alla fine dalla Vero Volley. Ora per Monza l’ostacolo verso l’Europa si chiama Perugia: sabato prossimo alle ore 20.30, in Umbria, la supersfida che vale tutto.

Davyskiba: "Siamo in finale e siamo molto felici di questo. Per Monza è importante tornare in Europa il prossimo anno e noi stiamo facendo di tutto per centrare l’obiettivo. Ora ci attende la gara più difficile, quella contro Perugia. Sabato daremo il massimo per non sbagliare. Cosa ha fatto la differenza stasera? Il secondo set. Abbiamo battuto molto bene, facendo un grande lavoro in copertura e a muro. Speriamo di replicare in Umbria una performance di qualità".

Vero Volley Monza – Pallavolo Padova 3-0 (25-23, 35-33, 25-14)

Vero Volley Monza: Kreling 1, Davyskiba 18, Di Martino 6, Grozer 15, Maar 11, Galassi 6, Szwarc 0, Federici (L), Zimmermann 0, Marttila 1. N.E. Pirazzoli, Beretta, Rossi. All. Eccheli.

Pallavolo Padova: Zoppellari 1, Desmet 10, Canella 3, Guzzo 13, Gardini 12, Crosato 0, Takahashi 2, Asparuhov 8, Saitta 0, Lelli (L), Volpato 2. N.E. Cengia. All. Cuttini.