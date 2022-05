Superlega playoff quinto posto, un risultato netto con Taranto vale l'accesso alla semifinale

“Arrivavamo da due brutte partite e volevamo rifarci. Oggi abbiamo giocato bene, contro un avversario complicato che ci ha dato filo da torcere ad un orario inusuale per tutti. Possiamo dunque ritenerci soddisfatti, non solo per la performance ma anche perché siamo in semifinale playoff posto. Non sappiamo ancora chi sarà il nostro prossimo avversario, ma alla fine quello che conta di più è che un passo in avanti, rispetto alle ultime uscite, l’abbiamo fatto”.

E' il capitano Thomas Beretta a caricare la sua Vero Volley Monza: vittoria 3-0 contro Taranto e passaggio alle semifinali che mettono in palio il noto biglietto per la Cev Challenge Cup.

La squadra, che arrivava da due sconfitte, aveva necessariament bisogno di vincere.

Vero Volley Monza – Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-23, 25-23, 25-23)

Vero Volley Monza: Davyskiba 17, Beretta 7, Grozer 15, Dzavoronok 12, Grozdanov 5, Orduna 2; Gaggini (L). Karyagin 1, Calligaro, Federici (L), Galassi 1, Katic. All. Eccheli.

Gioiella Prisma Taranto: Freimanis 9, Falaschi 4, Gironi 13, Di Martino 9, Sabbi 16, Stefani 1; Laurenzano (L). Ne. Alletti, Randazzo, Dosanjh. All. Di Pinto.