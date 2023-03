Superlega playoff, Monza pareggia la serie dei quarti con Trento

Sarà necessaria almeno gara 4 per stabilire chi passa il turno. Dopo il colpo sfiorato domenica il Vero Volley Monza batte con grande carattere Trento fra le mura di casa. Finale 3-1 e serie così pareggiata con Monza che potrebbe avere il fattore campo qualora dovesse vincere anche domenica 26.

Parte forte Monza con Galassi (6-1), poi un errore in battuta dà il punto a Trento. L'errore in attacco di Nelli consegna a Monza il 13-7, è di Grozer il 21-17, Dzavonorok accorcia 21-18, ma il set è di casa: finale 25-21. Parte ancora bene Monza che ha un bel vantaggio sul 15-10 e punto di Davyskiba. Monza non riesce a recupearre ed è 25-16 per Monza.

L'1-3 del terzo set è il primo vantaggio di Trento spalle al muro, dal 4-4 di Grozer è punto a punto fino al 7-8 poi Trento sigilla un mini break che vale l'11-15. Torna sotto Monzza (16-17). Dal 18 pari è battaglia e la chiude Nelli con un ace. Partià nel quarto set in avvio (4-4), Grozer si fa sentire a muro (7-4) e il vantaggio dura fino alla fine. L'ultimo punto è un ace di Maar.