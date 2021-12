Volley, vittoria contro Verona e quinto posto in solitaria

Dopo tre giornate senza punti (due sconfitte e il turno di riposo), il Vero Volley Monza torna alla vittoria con una lunga battaglia contro Verona. Risultato finale 3-2 e due punti che affidano alla squadra di Eccheli un quinto posto in solitaria.

“Sono due punti guadagnati, visto che l’andamento della gara non ha avuto una prevalenza di inerzia. Noi il terzo set lo abbiamo vinto con un turno favoloso di Grozer al servizio, nonostante sotto il piano del gioco loro stessero facendo qualcosa in più, soprattutto in contrattacco. Bravi noi quindi, - ha commentato il tecnico - a rimanere incollati ad una squadra che ha giocato in fiducia, trovando delle buone trame con Raphael. Dobbiamo essere contenti del risultato e anche consapevoli che dovremo crescere molto, sperando che Grozer non abbia nulla di serio. Che regalo di Natale chiedo? Ritrovare continuità attraverso il lavoro e un po’ di fiducia figlia di prestazioni convincenti in termini di continuità”.

L'inizio è equilibrato (2-1 e poi 5-4), poi Monza prende le misure e si stacca (10-5), toccando nche il +9 (20-11) e dominando fino alla fine (25-17). Diverso il secondo set con Monza a partire ancora bene (8-5) e con Verona a ricucire fino al 12-12 e a mettere la freccia (15-17). E' una battaglia punto a punto (20-20), sul 23-23 è brava Verona (23-25). Terzo set dai due volti: Monza parte ancora bene e sta in vantaggio fino all'11-10, poi è Verona a prendere il comando toccando anche il +3 (15-18 e anche 20-23). Mini finale poco adatto ai deboli di cuore: Verona avanti 23-24, Monza pareggia e chiude 26-24. Una Verona arrabbiata consente a Monza di stare agganciata fino al 4-4, poi è dominio ospite fino al 18-22. Monza prova ancora a inverire la rotta accorciando al 22-24 dopo essere stata sotto 20-23, ma stavolta Verona è cinica e si prende il punto. Monza prova a mettere la freccia nel quinto set (8-5), Verona accorcia di una lunghezza ed è battaglia fino al vantaggio che sorride ai padroni di casa 17-15.