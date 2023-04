Superlega playoff quinto posto, Monza seconda in classifica

Vittoria e secondo posto nel girone. Vittoria per il Vero Volley Monza contro Verona 0-3. Al team di Eccheli, che riposerà nell’ultima giornata del raggruppamento, può bastare un solo set per qualificarsi, ma un risultato positivo potrebbe valere un piazzamento migliore in griglia e un vantaggio non indifferente nella caccia a un posto in Europa.

La Vero Volley parte forte e, prima rintuzza il massimo vantaggio dei locali sul 7-4 del primo set, poi, passa a condurre nella frazione dopo il 10 (10-13, 14-18, 15-20), per arrivare fino in fondo al parziale: 18-25, è 0-1 sul tabellone. Nel secondo set la Vero Volley impone un ritmo alla gara insostenibile per i padroni di casa e progressivamente accelera e allunga fino al 17-25 che chiude la frazione (4-8, 10-16, 13-21), con un importante 48% in attacco, costringendo la WithU al 33%. Nel terzo parziale Verona prova a “strappare” (5-1, 17-13), ma la Vero Volley risponde sempre “presente” e aggancia i rivali a quota 21. Il finale si gioca punto a punto, ma, dopo aver annullato due set point ai padroni di casa, Monza chiude 24-26.

Maar è l’mv del match e il top-scorer della gara con 16 punti, ma la prestazione da applausi della Vero Volley è corale e vale la qualificazione alle semifinali e il secondo posto in graduatoria, in attesa di sapere chi sarà la prossima avversaria dei ragazzi di Eccheli.

"Siamo contenti di questa prestazione e di questo risultato, su un campo che non è facile per nessuno e nella stagione regolare non ci aveva regalato grandi soddisfazioni. E’ chiaro che per tutte le squadre il principale obiettivo dell’anno resta sempre lo scudetto ed essere protagonisti nei playoff per conquistarlo, ma anche il quinto posto per noi è importante e andiamo in palestra a lavorare per migliorarci sempre e cercare anche di divertirci in campo. Abbiamo trovato anche una buona continuità come atteggiamento e si vede da come giochiamo".

WithU Verona – Vero Volley Monza 0-3 (18-25, 17-25, 24-26)

WithU Verona: Cortesia 1, Sapozhkov 10, Raphael, Keita 15, Grozdanov, Spirito, Bonisoli, Mosca 5, Mozic 8, Gaggini (L). ne Magalini, Jensen, Zanotti. All. Stoytchev.

Vero Volley Monza: Marttila 1, Pirazzoli, Kreling 1, Federici (L), Maar 16, Grozer 12, Galassi 10, Hernandez 1, Beretta 5, Davyskiba 9, Zimmermann, Di Martino 1. NE Rossi, Szwarc: All. Eccheli.