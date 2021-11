Vero Volley Monza, vittoria con Ravenna e vetta della classifica

Tre punti che per ora valgono la vetta della classifica. Il Vero Volley Monza batte 1-3 (17-25; 19-25; 25-19; 14-125) la Consar Ravenna nel turno infrasettimanale valevole per la quarta giornata di Superlega e si porta in vetta a 10 punti, insieme a Piacenza e a Trento.

“Sono contento della vittoria, - dice Santiago Orduna, il palleggiatore della formazione lomabrda - perché dopo il terzo set non si era messa benissimo. Ravenna è una squadra giovane ma ben organizzata, capace di contare su individualità che possono mettere in difficoltà tutti. Hanno potuto sfruttare un nostro piccolo calo, spingendo bene al servizio e questo ci ha creato difficoltà. Poi però siamo tornati a giocare come abbiamo approcciato la gara, esprimendo la nostra pallavolo. Stiamo lavorando bene in palestra, abbiamo voglia di spingere come gruppo. E anche stasera, come era successo contro Civitanova in Supercoppa, dopo aver perso il terzo gioco siamo tornati forte portandoci a casa questi tre punti preziosi”.

Una grande prestazione di squadra che ha consentito alla formazione lombarda di conquistare i primi due set con grande controllo. Un calo nella terza frazione di gioco che però non è costata cara anzi: Monza ha dato lo slancio finale per vincere più agevolmente l’ultimo set.