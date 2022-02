CEV Champions League: la Vero Volley Monza vola in Finlandia per sfidare Salo

UItimo confronto della Pool B della CEV Champions League 2022 per la Vero Volley Monza di Marco Gaspari, in partenza per la Salo, in Finlandia, dove domani, martedì 15 febbraio, alle ore 18.00 (17.00 italiane), sfiderà le campionesse di Finlandia dell'LP Salo, sul campo del Salohalli di Salo, (diretta Discovery +).

Le rosablù, al momento leader della classifica vivo Serie A1 femminile grazie al successo casalingo per 3-0 di sabato su Scandicci, devono replicare una prova convincente e determinata anche in Finlandia, dove sono obbligate a vincere, con il miglior risultato possibile, per tenere viva la speranza di qualificarsi ai quarti di finale della massima competizione continentale per club tra le tre migliori seconde dei cinque raggruppamenti. Al prossimo turno della CEV Champions League, noto dopo i sorteggi degli accoppiamenti del 18 febbraio in Lussemburgo, si qualificano le prime di ogni pool, le cui migliori quattro, teste di serie, saranno sorteggiate insieme alle tre migliori seconde e la peggior prima. Anche Monza vuole far parte delle otto, consapevole che dovrà dare il massimo come fatto all'andata, vinta con un secco 3-0 guidato da una prova corale maiuscola e le difese e accelerazioni dell'MVP Gennari a fare la differenza. Rispetto a quel confronto, però, Monza troverà una squadra, quella finlandese, animata dalla voglia di salutare la competizione con la seconda vittoria dopo quella ottenuta contro Mulhouse lo scorso 3 febbraio per 3-1.

ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – LP SALO

Palleggiatrici TUCHASHVILI, VIRTANEN, MÄKINEN

Centrali MÄKI-KOJOLA, JANTUNEN, CZAKAN, HAATAINEN, VIKSTEDT

Schiacciatrici KOSONEN, TERNAVA, ANDRIKOPOULOU, JOHTELA, BECHEVA, KUUSELA

Liberi SYRJÄLÄ, LAAKSONEN

Allenatore LEMMINKÄINEN



PRECEDENTI

1, 1 vittoria di Monza

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza - LP Salo 3-0 (21 dicembre 2021, Arena di Monza, 3° turno Pool B CEV Champions League 2022)

LE EX DELLA GARA

Nessuna

CURIOSITA’

Per accedere ai quarti di finale la Vero Volley Monza deve vincere da tre punti a Salo e attendere gli esiti delle gare che coinvolgono le altre possibili tre migliori seconde dei cinque raggruppamenti.

Monza ha già battuto Salo nel terzo match della pool B, 3-0. L'MVP fu Alessia Gennari (6 punti, 1 muro ed il 63% in attacco).

Rispetto alla sfida del 21 dicembre 2021, Monza si è rinforzata con l'arrivo della centrale USA Dana Rettke.

Monza giocherà il suo 26esimo match europeo (10 in Challenge Cup, 10 in Cev Cup e 5 in Champions League)

LE DICHIARAZIONI PRE GARA

VIDEO - Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "La partita contro Scandicci è stata intensa ed importante per noi. Siamo primi, ma è troppo presto parlare di classifica in campionato visto che ci sono tanti recuperi in ballo. Dobbiamo essere bravi, come fatto finora, a non pensare al passato, concentrandoci su una partita che è fondamentale per noi. Dobbiamo vincere nel miglior modo possibile contro Salo e attendere i risultati dagli altri campi, sperando che vada tutto come deve andare".

VIDEO - Alessia Orro (Vero Volley Monza): “E' una gara molto importante per la qualificazione. E' nostro dovere vincere nel miglior modo possibile per cercare di passare come migliori seconde. Faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo".

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2022 | VERO VOLLEY MONZA

4th ROUND (tutte le gare in diretta Discovery +)

POOL B

Mercoledì 24 novembre, ore 19.00 (ore 17.00 italiane)

VakifBank Istanbul (TUR) - VERO VOLLEY MONZA 3-1

Mercoledì 8 dicembre, ore 19.30

VERO VOLLEY MONZA - ASPTT Mulhouse (FRA) 3-0

Martedì 21 dicembre, ore 19.00

VERO VOLLEY MONZA - LP Salo (FIN)

Mercoledì 19 gennaio 2022, ore 19.30

ASPTT Mulhouse (FRA) - VERO VOLLEY MONZA 0-3

Giovedì 3 febbraio 2022, ore 19.00

VERO VOLLEY MONZA - VakifBank Istanbul (TUR) 1-3

Martedì 15 febbraio 2022, ore 18.00

LP Salo - VERO VOLLEY MONZA

CLASSIFICA POOL B CEV CHAMPIONS LEAGUE

1 - Vakifbank Istanbul 5g | 5v | 15p

2 - Vero Volley Monza 5g | 3v | 9p

3 - ASPTT Mulhouse 5g | 1v | 3p

4 - LP Salo 5g | 1v | 3p

CRITERI CLASSIFICA POOL CEV CHAMPIONS LEAGUE

1 - Partite vinte

2 - Punti (3-0 o 3-1: 3 punti, 3-2: 1 punto, 2-3: 1 punto, 1-3 o 0-3: 0 punti)

3 - Quoziente set

4 - Quoziente punti

5 - Scontri diretti

REGOLAMENTO CEV CHAMPIONS LEAGUE

Per ogni girone, che sono in totale cinque, passano ai quarti di finale le prime di ogni pool e le tre migliori seconde. Le gare, con confronti di andata e ritorno, andranno in scena da novembre 2021 a febbraio 2022. Le SuperFinals sono invece fissate (sede da definirsi) il 21 e 22 maggio 2022.

