Superlega, amichevole in parità per il Vero Volley Monza con Padova

Ottimo ritmo al servizio e a muro per il Vero Volley Monza nel secondo allenamento congiunto della stagione 2022-2023. Il test dei blu alla Kioene Arena di Padova, con la pari categoria Pallavolo Padova, si chiude 2-2.

Lombardi capaci di andare avanti nel punteggio dopo i primi due set grazie alle fiammate di Davyskiba e di Maar (15 e 13 punti rispettivamente e due ace a testa), utili ad impreziosire la performance della squadra di Massimo Eccheli, portata avanti anche da Georg Grozer, protagonista dai nove metri con 3 ace, Beretta e Di Martino (4 e 3 muri ciascuno). Nel terzo gioco i lombardi hanno lasciato spazio al rientro della ben organizzata squadra di casa, trascinata dall’opposto Petkovic e dal giapponese Takahashi, mentre nel quarto grande equilibrio e qualche cambio da entrambe le parti, con i veneti bravi a spuntarla ai vantaggi. Le due squadre si ritroveranno dopodomani, sabato 17 settembre, alle ore 17.00 (ingresso libero), all’Arena di Monza, per un altro allenamento congiunto.

LE DICHIARAZIONI

Massimo Eccheli: "E’ stato un confronto ricco di indicazioni. Loro sono già abbastanza rodati, avendo iniziato prima di noi ed essendo praticamente al completo e questo è un fattore che ci ha permesso di capire su cosa possiamo e vogliamo migliorare. Padova è una squadra con buoni valori tecnici, capace inoltre di dare battaglia: tutto quello che cerchiamo per aumentare l’intensità. Dopo due ottimi primi set, siamo un po’ calati nel terzo e quarto, complice la stanchezza dovuta a queste prime quattro settimane di lavoro. Quello che è fondamentale in questa fase della stagione, come lo sarà sabato sempre con Padova, è cercare di ritrovare il prima possibile il ritmo gara in vista dell’inizio della SuperLega".

Kioene Padova – Vero Volley Monza 2-2 (20-25, 15-25, 25-20, 26-24)

Kioene Padova: Desmet 8, Canella 3, Saitta 1, Gardini 8, Crosato 7, Petkovic 15; Zenger (L). Zoppellari 1, Takahashi 10, Asparuhov, Lelli (L), Guzzo 9. Ne. Cengia. Volpato. All. Cuttini.

Vero Volley Monza: Di Martino 7, Grozer 9, Maar 13, Beretta 6, Visic 5, Davyskiba 15; Federici (L). Pirazzoli (L), Magliano, Szwarc 9. Ne. Frascio, Taiwo, Mariani. All. Eccheli.