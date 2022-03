Volley Cev Cup, il Vero Volley Monza conquista due set a Tours ed è campione d'Europa

Missione compiuta in Francia. Il Vero Volley Monza strappa due set sul campo di Tours e si laura campione d'Europa. E' la formazione di coach Eccheli ad alzare al cielo il trofeo della Cev Cup.

Dopo gara 1 di semifinale con Kazan e l'esclusione della stessa dalla competizione essendo formazione russa, la squadra italiana è volata in finale con Tours. Sette giorni fa, 16 marzo, la vittoria casalinga per 3-0, oggi, 23 marzo la conquista di due set (nel momento in cui l'articolo è stato scritto la partita non è ancora finita).

Tours parte forte (16-12), ma Monza poco per volta ricuce con un mini break di 0-4 si porta in parità per il 16-16. E' lotta punto a punto fino al 24-24 quando è Monza a chiudere 24-26.

Monza prova a imporsi (2-5), poi è parità 5-5, punto a punto fino al 12 pari di nuovo. Scatto di Monza per il 16-20 che diventa 17-23 e Tours issa praticamente bandiera bianca e Monza fa festa: 18-25.