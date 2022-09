Superlega, si alza il sipario sula stagione di Monza: la prima è a casa di Perugia

E' ora di alzare il sipario. Il Vero Volley Monza inaugura la sua nuova stagione in Superlega subito con un appuntamento di alto livello: domenica 2 ottobre alle 15.30 sfida a casa della Sir Safety Perugia. Con il primo titolo continentale della storia conquistato a marzo scorso in Francia grazie alla doppia vittoria contro il Tours, la nona annata sportiva nella massima serie nazionale dei monzesi, guidati dal confermato Massimo Eccheli e il suo staff, autori nelle ultime due annate sportive di risultati straordinari, ha tra gli obiettivi quello di puntare con generosità e determinazione a inserirsi nuovamente tra le big del campionato più bello del Mondo.

Eccheli non potrà contare sul regista brasiliano Kreling, per cui sono stati previsti almeno quattro mesi di stop; al suo posto ci sarà Petar Visic. E’ la prima volta che la Vero Volley affronta Perugia nella prima giornata di andata. Nelle precedenti otto stagioni in Superlega, Monza ha vinto alla prima giornata solo in tre occasioni. L’ultimo sorriso dei monzesi contro gli umbri risale alla stagione 20-21, quando i monzesi, sempre con Eccheli in panchina, batterono i block devils sia all’andata sia al ritorno, per poi affrontarli, e cedere in tre gare, in Semifinale Scudetto.

La passata stagione, invece, Monza ha perso contro Perugia in entrambi i confronti giocati per 3-1.

Il coach: “Siamo molto felici di poter iniziare a giocare ma molto tristi di non poterlo fare con Fernando in campo, anche se Visic nel quadrangolare di Biella ha espresso una performance più che dignitosa. Cercheremo di dare massimo per rendere difficile la vita a Perugia, con l’obiettivo di fare una gara arrembante e vogliosa. In allenamento stiamo lavorando bene: vedo i ragazzi pimpanti e questo ci permette di lavorare in allenamento mettendo obiettivi sempre più alti. Perugia è una squadra fortissima, sulla carta la più forte del campionato insieme a Piacenza: hanno praticamente due squadre titolari in una. Faremo di tutto per fare una prestazione al massimo delle possibilità”.