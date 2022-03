Superlega, Monza lotta ma è Perugia a fare bottino pieno

Lotta in un set conquistandolo ai vantaggi lunghissimi (32-30), ma la capolista si dimostra più forte. Nella penultima giornata di regular sesason il Vero Volley Monza maschile perde 1-3 in casa contro Perugia. “Tutti i set che abbiamo perso non li abbiamo giocati male, commettendo qualche errore diretto nei momenti chiave. Contro una squadra come Perugia, - ha detto Donovan Dzavoronok - anche se stasera ha giocato con le seconde linee, devi giocare in modo perfetto anche per fare solo un punto. Il morale è e deve rimanere alto: questo è il momento più bello ed importante della stagione e dobbiamo spingere al massimo. Sappiamo che ci aspetta una finale di Cev Cup e l’obiettivo è scendere in campo con il giusto approccio, cercando di commettere qualche errore in meno di stasera”.

Monza si presenta con un secco 4-0, poi inizia la battaglia (8-8 e 17-17); è parità fino al 19-19, poi Perugia mette la freccia per il 20-24 e chiude 21-25. Nel secondo set Monza prova a rimettere la freccia (11-8), si porta fino al 14-10 quando arriva il contro parziale ospite che vale il 14-14 e di nuovo battaglia. E' un punto a punto infinito fino al 32-30.

Riparte di nuovo di slancio Monza (8-6), e riesce a tenere le distanze fino all'11-9. Perguai pareggia 16-16, Monza prova sempre a mettere la freccia, ma succede come nel primo set, dopo il 20 pari è sorpasso ospite che vale il 21-23. Monza sta agganciata e il finale dice 23-25. Per la prima volta parte in vantaggio prima Perugia (4-7), Monza impatta 8-8 e poi mette la frecia 13-11. Di nuovo parità 20-20 e il finale è di nuovo per Perugia: 22-25.

Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia 1-3 (21-25, 32-30, 23-25, 22-25)

Vero Volley Monza: Katic, Beretta 7, Grozer 29, Dzavoronok 15, Galassi 6, Orduna 2; Federici (L). Grozdanov, Karyagin 1, Galliani, Davyskiba 13, Gaggini (L). Ne. Calligaro. All. Eccheli.

Sir Safety Conad Perugia: Plotnytskyi 13, Mengozzi 9, Rychlicki 19, Ter Horst 26, Ricci 7, Travica 3; Piccinelli (L). Anderson, Dardzans 1, Giannelli 3. Ne. Leon, Solè, Russo, Colaci (L). All. Grbic.