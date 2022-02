Volley Cev Cup, Monza batte Las Palmas anche al ritorno e ora è semifinale

E semifinale sia. Il Vero Volley Monza vince 3-1 in casa contro Las Palmas, nella sfida che vale il ritorno dei quarti di finale di Cev Cup e mette la bandierina su un altro mini traguardo raggiunto: semifinale. Gli uomini di coach Eccheli sfideranno la vincente fra Zenit Kazan e Kemerovo, questi ultimi per ora in svantaggio con un ko da 3-0.

“Siamo molto felici per questa vittoria. Era importante per noi conquistare i primi due set e l’abbiamo fatto benissimo, - ha detto Davyskiba - scegliendo le giuste posizioni a muro e difendendo bene contro una squadra molto veloce come Las Palmas. Ora prepariamo la trasferta di Padova, sfida chiave per il campionato e molto importante”.

Vero Volley MONZA: Davyskiba 13, Beretta 14, Grozer 9, Dzavoronok 5, Galassi 6, Orduna 2; Federici (L). Grozdanov 7, Karyagin 9, Calligaro 2, Magliano, Galliani 3, Gaggini (L). Ne. Katic. All. Eccheli

CDV Guaguas LAS PALMAS: Bertassoni 1, Hernandez Cardonell Yosvany 8, Knigge 7, Escobar Yadrian 19, Magnani Hage 6, Cezar 7; Fernandez Rojas (L). Martin, Almansa 3, Rodriguez Dosal 2. Ne. Delgado (L), Iribarne. All. Camarero.