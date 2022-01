Cev Cup, il Volley Monza batte Ankara anche al ritorno e centra i quarti di finale

Quarti di finale di Cev Cup siano. Il Vero Volley Monza mette da parte un’altra vittoria importante nella competizione straniera e si aggiudica così i quarti di finale. Dopo la vittoria netta contro Ankara in Turchia la scorsa settimana, la formazione di coach Eccheli fa il bis con un rotondo 3-0 (25-18; 25-18; 25-20) anche in casa.

“Una vittoria molto importante, arrivata grazie alla capacità nostra di fare lo switch di mentalità dalla partita di Trento a questa. Sapevamo che potevamo giocarcela e l’abbiamo fatto al meglio. Continuiamo a perseguire uno dei nostri obiettivi, - dice Gianluca Galassi - che è la Cev Cup. Adesso subito testa al match contro Civitanova in campionato che sarà un’altra gara difficilissima. Cosa mi è piaciuto stasera? L’atteggiamento. Abbiamo dimostrato che sappiamo giocare molto bene. Questa è una mattonella importante da mettere nel nostro percorso, per la nostra squadra e per la nostra crescita”.

L’avversaria ai quarti sarà la vincente fra i belgi dell’Haasrode Leuven e gli spagnoli del Guaguas Las Palmas, vincenti all’andata fuori casa per 3-0.