Superlega, nel recupero di giornata il Vero Volley Monza fa tre punti con Ravenna

Squadra in casa

Squadra in casa Vero Volley Monza

Un recupero da tre punti per una squadra, da baratro totale per l'altra. Nel recupero della quarta giornata di ritorno il Vero Volley Monza batte 3-0 Ravenna, che con quattro partite di anticipo saluta definitivamente la Superlega dopo 11 anni.

“Sono tre punti molto importanti, - ha detto l'ex di turno Grozdanov - arrivati in casa, davanti al nostro pubblico. Ravenna non è stato un avversario semplice, visto che trovandosi in ultima posizione voleva cercare di evitare la sconfitta. Abbiamo giocato una buona pallavolo, mantenendo alta l’intensità durante tutta la sfida. Godiamoci questo successo e pensiamo subito alla prossima, importante gara che ci aspetta sabato, nuovamente all’Arena, contro Vibo Valentia”.

Monza domina completamente il primo set partendo 6-3 e portandosi in poco sul 19-11. Il finale dice 25-14. Il secondo set inizia simile al primo: 4-1 iniziale e poi 18-12. Ravenna prova ad accorciare e intimorisce i padroni di casa sul 23-18, ma recuperare così tanto è difficile e Monza chiude 25-19. Più combattuto il terzo set: parità 13-13, Monza mette la freccia sul 18-15, Ravenna accorcia 21-19 e il finale die 25-20.

Vero Volley Monza – Consar RCM Ravenna 3-0 (25-14, 25-19, 25-20)

Vero Volley Monza: Orduna 2, Katic 6, Beretta 1, Grozer 12, Dzavoronok 9, Grozdanov 14, Gaggini (L), Galliani 0, Federici (L), Calligaro 0, Galassi 1, Davyskiba 6, Karyagin 3. N.E. All. Eccheli.

Consar RCM Ravenna: Biernat 1, Ljaftov 3, Candeli 4, Klapwijk 17, Ulrich 8, Comparoni 3, Pirazzoli (L), Queiroz Franca 0, Goi (L), Orioli 1, Vukasinovic 5, Dimitrov 0. N.E. All. Zanini.