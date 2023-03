Superlega, Monza chiude la stagione regolare in bellezza e al settimo posto

Prestazione da urlo per la Vero Volley Monza, che saluta la stagione regolare con una vittoria per 3-0 sulla Emma Villas Aubay Siena e si tuffa nei playoff da settima della classe.

Per la seconda volta su due esperienze nella massima serie, come nel 2018/2019, la formazione toscana saluta la SuperLega proprio all’Arena di Monza, dove i padroni di casa partono fortissimo fin dalle prime battute confermando la bella e convincente pallavolo delle ultime uscite. Con le bordate di Maar, Davyskiba e Grozer (tutti e tre in doppia cifra, con il tedesco top scorer del match con 18 punti, 2 ace e 3 muri), ben serviti da uno spumeggiante Zimmermann (per lui premio di MVP anche per delle difese da urlo), Monza schiaccia sul pedale dell’acceleratore dall’inizio alla fine, senza lasciare spazio di rientro ai toscani, nonostante i tentativi di Bartman prima e un positivo Raffaelli poi, prendendosi la vittoria numero 11 della stagione, la quinta davanti al pubblico amico. La festa Vero Volley, settima al termine della regular season come la passata stagione e quella 2016/2017, fa da contraltare alla delusione degli ospiti, la cui generosità non basta ad evitare l’ultimo posto in classifica e la retrocessione.

Zimmermann a fine match, premiato come mvp: "Abbiamo giocato una grande gara. Era importante prendere ritmo in vista dei Play Off Scudetto, dove affronteremo Trento, oltre a voler vendicare la sconfitta subita con loro all’andata. Cosa ha funzionato? La prestazione di squadra, davvero favolosa dall’inizio alla fine, con il servizio e la correlazione muro-difesa che hanno girato a dovere. La fase break è uno dei nostri punti di forza e stasera l’abbiamo confermato. Il nostro livello è stato alto: avanti così".

Vero Volley Monza – Emma Villas Aubay Siena 3-0 (25-19, 25-22, 25-22)

Vero Volley Monza: Zimmermann 3, Davyskiba 13, Beretta 3, Grozer 18, Maar 14, Galassi 9; Federici (L). N.E. Pirazzoli (L), Di Martino, Szwarc, Hernandez, Kreling, Magliano, Marttila. All. Eccheli.

Emma Villas Aubay Siena: Finoli 0, Petric 5, Mazzone 4, Bartman 12, Van Garderen 5, Ricci 6; Pochini (L). Pereyra 4, Bonami (L), Pinelli 0, Raffaelli 6. N.E. Biglino. All. Pelillo.