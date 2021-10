Monza congeda Taranto 3-0 e sta ai piani alti della classifica

Sette punti, come quelli della Gas Sales Bluenergy Piacenza e davanti soltanto Trento a punteggio pieno. Il Vero Volley Monza continua a rimanere ai piani altissimi della classifica grazie alla vittoria 3-0 (25-18, 25-23, 25-18)contro Taranto.

Una partita particolare per la squadra lombarda: vittoria sì, ma non facile. “Queste sono le partite più complicate, - ha detto Thomas Beretta, il centrale – perché puoi solo tirarti la zappa sui piedi da solo, Taranto non è forse nel suo momento migliore e noi ci siamo adagiati. Ci serva da lezione. Sono però contento perché ci stiamo allenando bene e il risultato è poi sul campo”. Monza torna a sorridere dopo l’amara finalissima in Supercoppa proprio contro Trento.