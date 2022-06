Serie A1 femminile, Alessia Orro ritrova ufficialmente la nazionale

Le anticipazioni di qualche giorno fa hanno trovato conferma. Alessia Orro, dopo quasi un anno di assenza, tornerà a giocare in nazionale: Davide Mazzanti l'ha inclusa nella lista delle tredici atlete che andranno a Sofia a giocarsi la qualificazione alla Final Eight della VNL, competizione a cui il commissario tecnico tiene molto anche in prospettiva mondiale.

Le campionesse d'Italia in carica hanno ultimato la preparazione presso il Centro Pavesi di Milano e sono pronte ad imbarcarsi per la capitale bugara con il chiaro intento di mantenere, possibilmente migliorare, la quarta posizione di classifica. Le avversarie saranno Polonia, Corea del Sud, Bulgaria e Thailandia e Mazzanti, per centrare questo obbiettivo prestigioso, ha deciso di tornare a contare sulla sua alzatrice principe.

Nel lotto delle magnifiche tredici c'è anche l'ultima arrivata in casa rosablù, vale a dire Myriam Sylla.

Di seguito la lista completa delle atlete

Palleggiatrici: Ofelia Malinov e Alessia Orro.

Schiacciatrici: Alessia Gennari, Miriam Sylla, Alice Degradi ed Elena Pietrini

Opposti: Paola Egonu e Sylvia Nwakalor

Centrali: Anna Danesi, Sara Bonifacio e Cristina Chirichella

Liberi: Monica De Gennaro ed Eleonora Fersino

IL CALENDARIO DELLE PARTITE

28 giugno: Cina – Brasile ore 16:00

28 giugno: Rep. Domenicana – Bulgaria ore 19:00

29 giugno: Thailandia – Corea del Sud ore 16:00

29 giugno: Italia-Polonia ore 19:00 (diretta Sky Sport 1 e streaming NOW)

30 giugno: Thailandia – Rep. Domenicana ore 12:30

30 giugno: Polonia – Cina ore 15:30

30 giugno: Corea del Sud – Brasile ore 19:00

01 luglio: Cina – Rep. Domenicana ore 12:30

01 luglio: Corea del Sud-Italia ore 15:30 (diretta Sky Sport 1 e streaming NOW)

01 luglio: Brasile – Bulgaria ore 19:00

02 luglio: Rep. Domenicana – Polonia ore 12:30

02 luglio: Brasile – Thailandia ore 15:30

02 luglio: Italia-Bulgaria ore 19:00 (diretta Sky Sport 1 e streaming NOW)

03 luglio: Cina – Corea del Sud ore 12:30

03 luglio: Italia-Thailandia ore 15.30 (diretta Sky Sport 1 e streaming NOW)

03 luglio: Polonia -Bulgaria ore 19:00

*orari di gioco italiani

LA CLASSIFICA GENERALE

Giappone 8 vittorie (23 pt), USA 7 vittorie (21 pt), Brasile 6 vittorie (18 pt), Italia 6 vittorie (17 pt), Turchia 5 vittore (16 pt), Cina 5 vittorie (16 pt), Serbia 5 vittorie (14 pt), Thailandia 4 vittorie (11 pt), Polonia 4 vittorie (11 pt), Rep. Dominicana 3 vittorie (9 pt), Canada 3 vittorie (9 pt), Belgio 3 vittoire (6 pt), Germania 2 vittorie (8 pt), Bulgaria 2 vittorie (6 pt), Olanda 1 vittoria (6 pt), Corea del Sud 0 vittorie (0 pt).