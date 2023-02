Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano gioca d'anticipo: sabato sera nelle Marche contro Macerata

La Vero Volley Milano di Marco Gaspari è arrivata nelle Marche, dove domani, sabato 11 febbraio, alle ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD e volleyballworld.tv), sul campo del Banca Macerata Forum, sfiderà le padrone di casa della CBF Balducci HR Macerata per la quinta giornata di ritorno della Serie A1 femminile 2022/2023. La gioia per l'accesso diretto ai Quarti di Finale della CEV Champions League 2023 (per il secondo anno di fila), grazie alla vittoria per 3-1 sulle campionesse di Francia del Volero Le Cannet che ha regalato a Milano il primo posto nella Pool B, spinge Orro e compagne a dare continuità di risultati anche in campionato, dove sono reduci dal 3-1 casalingo firmato su Perugia sabato scorso. Le lombarde cercheranno di esprimere la divertente e convincente pallavolo che ha fatto emozionare l'Allianz Cloud di Milano mercoledì sera (oltre 4000 spettatori presenti per la seconda volta consecutiva dopo l'esordio assoluto nel match europeo contro il Blaj), supportata dalla giornata sì di Stysiak, Davyskiba, entrate a gara in corso, Rettke, Sylla e Parrocchiale (quest'ultima premiata MVP del match). Ad otto giornate dal termine della stagione regolare, le rosa sono in piena corsa per il primo posto, a sole tre lunghezze (ma con le stesse vittorie) dalla seconda Scandicci (avversaria all'Arena tra due settimane), a cinque dalla capolista Conegliano (super sfida il 5 marzo all'Allianz Cloud, ore 20.30). Milano resta la migliore squadra del campionato a muro (198 vincenti, segue Pinerolo con 187, con la sua best blocker Folie), la quarta negli ace (83, prima Conegliano con 90, di cui 14 realizzati dalla migliore dai nove metri Stysiak) e in attacco: i tre fondamentali dai quali le lombarde ripartiranno per inseguire la quattordicesima vittoria stagionale, il settimo esterno.

L'AVVERSARIA | CBF BALDUCCI HR MACERATA

La Cbf Balducci Hr Macerata è quattordicesima e ultima in classifica con 7 punti grazie a 2 gare vinte, entrambe in casa, contro Perugia alla seconda giornata e Bergamo alla nona, e 15 perse. La formazione marchigiana non vince dal 27 novembre 2022 ed è in piena lotta salvezza insieme a Pinerolo (7) e Perugia (9). Da neopromossa in estate ha confermato lo staff tecnico guidato da Luca Paniconi e quattro atlete: Cosi, Ricci, Fiesoli e Malik. Sono arrivate le statunitensi Symone Abbott dal Thitas (Gre) e Felisa Okenwa da Marsala, la polacca Aleksandra Lipska dal Police (Pol) e le italiane Silvia Fiori da Pesaro, Francesca Napodano da Scandicci, Giorgia da Quarchioni da Soverato, Beatrice Molinaro da Mondovì, Aurora Poli da Sant'Elia Fiumerapido. A campionato iniziato il club marchigiano ha poi rinforzato il suo roster con la statunitense Claire Chaussee da Lousville University (Usa), Laura Dijkema dal Leningrado (Rus) e Freya Aelbrecht dall'Olympiacos Pireo (Gre). Nell'ultima gara persa 3-0 a Firenze, Paniconi ha schierato Dijkema al palleggio e Malik opposta, Molinaro e Aelbrecht centrali, Fiesoli e Abbott (Chaussee nel secondo set) schiacciatrici, Fiori libero.

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici: Orro, Camera

Centrali: Stevanovic, Folie, Rettke, Candi

Schiacciatrici: Thompson, Stysiak, Begic, Sylla, Davyskiba, Martin, Larson

Liberi: Parrocchiale, Negretti

Allenatore: Marco Gaspari

ROSTER COMPLETO – CBF BALDUCCI HR MACERATA

Palleggiatrici: Ricci, Dijkema

Centrali: Cosi, Molinaro, Poli, Aelbrecht

Schiacciatrici: Abbott, Chaussee, Quarchioni, Okenwa, Fiesoli, Malik, Lipska

Liberi: Fiori, Napodano

Allenatore: Luca Paniconi

PRECEDENTI

1, con una vittoria di Milano

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Milano - Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-23, 25-17, 25-23) - 5a giornata di andata Serie A1 femminile 22-23, 5 novembre 2022 - Arena di Monza

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

Nessuna

PER MACERATA

Freya Aelbrecht, a Milano nel 2016-17

CURIOSITA’

E' il secondo confronto assoluto tra i due club. All'andata Milano vinse 3-0 con una scatenata Jordan Thompson MVP del match.

Rispetto a quella partita, Milano potrà contare su Jordan Larson, mentre le marchigiane su Chaussee, Djekema e Aelbrecht.

Freya Aelbrecht ha vestito la maglia di Milano nella prima stagione delle rosa nella massima serie (chiusa con una salvezza all'ultima giornata sul campo del Club Italia).

A CACCIA DI RECORD

Nella Stagione 2022-23 Regular Season: Jordan Thompson 11 ai 200 punti, Myriam Sylla 2 ai 150, Jovana Stevanovic 1 ai 100 punti (Milano); Alessia Fiesoli 8 ai 150 (Macerata).

In Regular Season: Freya Aelbrecht 1 alle 100 gare (Macerata); Jovana Stevanovic 8 ai 2200 punti, Raphaela Folie 2 ai 1600 punti, Edina Begic 2 punti a 800, Hanna Davyskiba 10 ai 400 punti (Milano).

In tutto il campionato compresi i playoff: Sonia Candi 6 ai 900 punti (Milano). Jovana Stevanovic 5 ai 200 ace, Alessia Orro 3 ai 130 ace (Milano). Edina Begic 2 ai 100 muri (Milano).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "Ci apprestiamo a terminare questo ciclo di un mese abbondante di gare ravvicinate e vogliamo farlo nel miglior modo possibile. Abbiamo come obiettivo quello di consolidare un posto nei piani alti della classifica, motivo per cui sappiamo che dovremo fare una ottima gara contro Macerata. Il primo posto nella Pool di CEV Champions League ci permetterà di lavorare con più continuità e dare degli spazi di recupero: farlo con un risultato positivo crea fiducia nello sviluppo del lavoro. In questo momento non siamo brillanti in molti reparti: alterniamo un gioco ottimo a momenti di black out. Dovremo concentrarci sulla fase cambio palla e break point limitando gli errori. Pazienza, equilibrio e lucidità nel momento negativo è decisivo. Macerata lotta per la salvezza e cercherà di aggredirci dall'inizio: dovremo farci trovare pronti con tranquillità e determinazione".

SERIE A1 FEMMINILE 2022/2023

5a giornata di ritorno (tutti i match in diretta su volleyballworld.tv)

Sabato 11 febbraio ore 20.30 diretta (diretta Rai Sport + HD)

Cbf Balducci Hr Macerata – Vero Volley Milano

Domenica 12 febbraio ore 17.00

Volley Bergamo 1991 – Igor Gorgonzola Novara

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Cuneo Granda S.Bernardo

E-Work Busto Arsizio – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Trasportipesanti Casalmaggiore

Domenica 12 febbraio ore 19.30 (diretta Sky Sport)

Il Bisonte Firenze – Reale Mutua Fenera Chieri

Lunedì 13 febbraio ore 18.00

Savino Del Bene Scandicci – Wash4Green Pinerolo

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 46 (16 – 1); Savino Del Bene Scandicci 42 (13 – 4); VERO VOLLEY MILANO 39 (13 – 4); Igor Gorgonzola Novara 38 (14 – 3); Reale Mutua Fenera Chieri 36 (12 – 5); Trasportipesanti Casalmaggiore 28 (9 – 8); Volley Bergamo 1991 25 (8 – 9); E-Work Busto Arsizio 22 (7 – 10); Il Bisonte Firenze 21 (7 – 10); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 20 (7 – 10); Cuneo Granda S.Bernardo 17 (6 – 11); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 9 (3 – 14); Wash4green Pinerolo 7 (2 – 15); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 15).