Serie A1 femminile, Vero Volley Milano in trasferta a Chieri per l'anticipo della nona di ritorno

Sabato sera in campo per la Vero Volley Milano, che domani, sabato 11 marzo, alle ore 19.45 (diretta Sky Sport Arena e volleyballworld.tv), sfida la Reale Mutua Fenera Chieri, al PalaFenera di Chieri, per l'anticipo della nona giornata di ritorno della Serie A1 femminile 2022/23. Per Orro e compagne, reduci da due sconfitte casalinghe consecutive (contro Scandicci 3-2 e Conegliano 3-0 nel sold out dell'Allianz Cloud di Milano), c'è grande voglia di riprendersi un successo utile a non perdere terreno con le prime posizioni della graduatoria (Scandicci, seconda, è lontana 10 punti ma ha giocato una gara in più). L'ultimo sorriso di Milano in campionato era arrivato proprio lontano da casa, il 19 febbraio sul campo di Urbino contro Vallefoglia per 3-1, e la squadra guidata Marco Gaspari, attesa mercoledì dalla gara di andata dei Quarti di Finale della CEV Champions League contro il VakifBank Istanbul, sa che un bel risultato regalarebbe inoltre morale per affrontare al meglio le campionesse d'Europa in carica (ritorno all'Allianz Cloud di Milano il 21 marzo alle ore 20.00), oltre a Cuneo, sabato prossimo all'Arena, alle ore 20.00. All'andata finì 3-1 per le lombarde, con Thompson e Stevanovic MVP (15 punti, di cui 2 ace e 4 muri con il 64% in attacco) a fare la voce grossa rispondendo ad una Cazaute ispirata per le piemontesi (14 punti, 1 muro, top scorer delle sue).

Nonostante i due stop di fila, le milanesi sono ancora la migliore squadra del campionato a muro (238 punti davanti a Pinerolo 234), la terza in battuta (98 ace al comando c'è Novara con 110) e ricezione (36.2% di positività, guida Novara con il 38.1%) e la quarta in attacco (40.9% con Conegliano prima con il 46.2%). Milano però è anche la più generosa con 5.48 errori a set (tra battute e attacchi), precede Novara 5.39 e Conegliano 5.3 con Chieri sesto a 5.03.

Intanto, oltre all'esordio della regista canadese Averie Allard (da ieri al lavoro con le sue nuove compagne e a disposizione di Marco Gaspari a Chieri), Alessia Orro è stata nominata MVP Frecciarossa del mese di febbraio 2023 dalla Lega Volley Femminile (CLICCA SULLA FOTO PER GUARDARE LE SUE AZIONI PIU' BELLE DI QUESTO MESE). L'atleta verrà premiata in Milano vs Cuneo della prossima settimana.

L'AVVERSARIA | REALE MUTUA FENERA CHIERI

La Reale Mutua Fenera Chieri è quinta in classifica con gli stessi punti di Novara, a quattro da Milano. Ha un percorso di 14 gare vinte e 7 perse, in casa 8 vittorie e 3 sconfitte: Scandicci, Bergamo e Conegliano. Rispetto allo scorso anno ha confermato il tecnico Giulio Cesare Bregoli e sette atlete: Cazaute, Bosio, Fini, Grobelna, Villani, Mazzaro e Weitzel. Sono arrivate la polacca Olivia Rozanski dal Legionovo (Pol), la statunitense Brionne Butler dal Petrokimia (Ina), la svizzera Maja Storck dal Dresda (Ger), Rachele Morello dal Brescia, Ilaria Spirito da Cuneo, Stella Nervini dal Club Italia, Fatim Kone da Firenze. Nell'ultima gara persa a Scandicci, Bregoli ha schierato Bosio al palleggio e Grobelna opposta, Butler e Weitzel centrali, Cazaute e Villani di banda con Spirito libero.



ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici: Orro, Camera, Allard

Centrali: Stevanovic, Folie, Rettke, Candi

Schiacciatrici: Thompson, Stysiak, Begic, Sylla, Davyskiba, Martin, Larson

Liberi: Parrocchiale, Negretti

Allenatore: Marco Gaspari

ROSTER COMPLETO – REALE MUTUA FENERA CHIERI

Palleggiatrici: Morello, Bosio

Centrali: Butler, Mazzaro, Kone, Weitzel

Schiacciatrici: Cazaute, Rozanski, Nervini, Grobelna, Villani, Storck

Liberi: Spirito, Fini

Allenatore: Giulio Cesare Bregoli

PRECEDENTI

14, 8 nella stagione regolare (7-1 per Milano), 5 nei Play Off (4-1 per Milano) e 1 in Coppa Italia vinto da Chieri.

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Milano - Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (25-21, 25-19, 23-25, 25-21) - 9a giornata di andata Serie A1 femminile 22-23, 27 novembre 2022 - Arena di Monza.

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

Nessuna

PER CHIERI

Alessia Mazzaro, a Milano nel 2015-2016 (Serie A2)



CURIOSITA’

Alessia Mazzaro ha ottenuto con Milano la promozione nella massima serie (stagione 2015-2016), battendo in Finale Trento.

Milano e Chieri si sono incontrate nelle ultime due stagioni anche nei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto. Le lombarde hanno eliminato le piemontesi in tre gare nel 20/21 e in due nel 21/22.

A CACCIA DI RECORD

Nella Stagione 2022-23 (stagione regolare): Jordan Larson 4 ai 250 punti, Magdalena Stysiak 12 ai 250 punti (Milano); Helena Cazaute 4 ai 250 punti (Chieri); Raphaela Folie 5 ai 50 muti (Milano)

Nelle stagioni regolari: Alessia Orro 8 ai 500 punti (Milano); Kaja Grobelna 9 ai 1700 punti (Chieri); Francesca Bosio 1 ai 50 ace (Chieri).

In tutto il campionato compresi i Play Off: Jovana Stevanovic 2 ai 200 ace, Edina Begic 2 ai 100 muri (Milano).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "Dobbiamo tornare a vincere, consapevoli che avremo di fronte a noi un avversario tosto che sta facendo un campionato superlativo. Non è una novità, visto che sono diverse stagioni che sta portando a casa risultati ottimi ed in questa annata sportiva in casa ha fatto davvero bene battendo Novara, arrivando a diversi tie-break e giocando una bella sfida contro Conegliano. Ripartiamo dai nostri aspetti positivi, dall'ottimo primo set giocato domenica scorsa contro la Prosecco Doc, pronti a metterci maggiore consistenza. La gara di andata dei quarti di Champions contro il VakifBank Istanbul? Dobbiamo pensare una gara alla volta. Prima ci concentriamo su sabato, poi ci focalizzeremo sulle prossime partite in calendario"

SERIE A1 FEMMINILE 2022/2023

9a giornata di ritorno

Mercoledì 8 marzo ore 19.00

E-Work Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci 0-3

Sabato 11 marzo ore 19.45 (diretta Sky Sport Arena)

Reale Mutua Fenera Chieri – Vero Volley Milano

Sabato 11 marzo ore 20.30

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Il Bisonte Firenze

Sabato 11 marzo ore 20.30 (diretta RaiSport)

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Igor Gorgonzola Novara

Domenica 12 marzo ore 17.00

Trasportipesanti Casalmaggiore – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Cuneo Granda S.Bernardo – Wash4green Pinerolo

Volley Bergamo 1991 – Cbf Balducci Hr Macerata

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 57 (20 – 1); Savino Del Bene Scandicci 56 (18 – 4); VERO VOLLEY MILANO 46 (15 – 6); Igor Gorgonzola Novara 42 (16 – 5); Reale Mutua Fenera Chieri 42 (14 – 7); Trasportipesanti Casalmaggiore 32 (10 – 11); E-Work Busto Arsizio 31 (10 – 12); Volley Bergamo 1991 31 (10 – 11); Il Bisonte Firenze 28 (9 – 12); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 25 (9 – 12); Cuneo Granda S.Bernardo 23 (8 – 13); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 13 (4 – 17); Wash4green Pinerolo 11 (3 – 18); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 19).