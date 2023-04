Playoff Scudetto, la Vero Volley Milano sfida Casalmaggiore in Gara 3 per un posto in Semifinale

Dentro o fuori: questo sarà il verdetto che uscirà dal taraflex dell'Arena di Monza dopodomani, domenica 23 aprile, alle ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD, Sky Sport 1 e volleyballworld.tv), dove la Vero Volley Milano ospiterà la Trasportipesanti Casalmaggiore per Gara 3 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto Serie A1 femminile 22/23. Persa mercoledì sera a Cremona Gara 2 al tie-break, Orro e compagne cercano di sfruttare il fattore campo per aggiudicarsi il sesto confronto stagionale con le casalasche e volare al penultimo atto della stagione per la quarta stagione consecutiva (la stagione 19/20 non è considerata visto che si è chiusa anticipatamente per Covid).

La bella e determinata Milano vista nella parte finale di stagione, in grado di piazzare cinque vittorie consecutive (sei se si considerano quella in Gara 1 contro la Trasportipesanti) ha interrotto la sua striscia positiva nel campionato italiano proprio in Gara 2 al Pala Radi. Tanti alti e bassi per la formazione di Marco Gaspari, incapace di trovare continuità nei momenti di vantaggio del primo e secondo set (poi persi entrambi) ma molto brava a risalire aggiudicandosi il terzo e quarto, acciuffando il tie-break. Nel momento più "caldo" del gioco decisivo, dopo aver recuperato lo svantaggio nel finale (12-10 a 12-12), la Vero Volley ha nuovamente lasciato il passo alle avversarie, trainate dalle offensive esaltanti di Dimitrova (MVP) e Frantti e quelle in battuta efficaci di Carlini e Buzzerio. La missione per la prima squadra femminile del Vero Volley non sarà semplice, visto che le sfide di quest'anno contro le casalasche parlano chiaro: quattro precedenti, se si escludono i quarti di finale di Coppa Italia vinti da Orro e compagne in tre set, che sono terminati al tie-break, con una vittoria della Trasportipesanti fuori casa e una di Milano a Cremona.

L'AVVERSARIA | TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE

La Trasportipesanti Casalmaggiore ha chiuso la stagione regolare al sesto posto con un bilancio di 12 gare vinte e 14 perse. Fuori casa ha centrato cinque successi: Cuneo, Firenze, Macerata, di cui due, contro Vallefoglia e Milano, al tie-break. Il roster di Casalmaggiore è cambiato molto rispetto alla passata stagione: alle confermate Malual, Braga (poi svincolata a gennaio) e Mangani si sono aggiunte le statunitensi Lauren Carlini dal Thy Istanbul (Tur) di Abbondanza e Alexandra Frantti da Chieri, l'olandese Juliet Lohuis dallo Stoccarda (Ger), la bulgara Emiliya Dimitrova dal Ptt Spor Ankara (Tur), Francesca Scola da Pesaro, Elena Perinelli e Chiara De Bortoli da Chieri, Rebecca Piva da Brescia, Laura Melandri da Perugia, Benedetta Sartori dalla Futura Busto oltre al tecnico Andrea Pistola da Cuneo. A fine gennaio è arrivata la statunitense Courtney Buzzerio dalla Pittsburgh University (Usa).

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, ALLARD

Centrali STEVANOVIC, FOLIE, RETTKE, CANDI

Schiacciatrici THOMPSON, STYSIAK, BEGIC, SYLLA, DAVYSKIBA, LARSON

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore Marco GASPARI

ROSTER COMPLETO – TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE

Palleggiatrici: CARLINI, SCOLA

Centrali: LOHUIS, MELANDRI, SARTORI

Schiacciatrici: PERINELLI, PIVA, FRANTTI, BUZZERIO, MALUAL, DIMITROVA, MANGANI

Liberi: DE BORTOLI

Allenatore: Andrea PISTOLA

PRECEDENTI

17, di cui 14 nella stagione regolare (bilancio di 10 vinte per Milano e 4 per Casalmaggiore), 1 in Coppa Italia, vinto da Milano, e 2 nei Play Off Scudetto (una vittoria per parte), per un bilancio totale di 12 vittorie Milano e 5 Casalmaggiore.

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Trasportipesanti Casalmaggiore - Vero Volley Milano 3-2, Gara 2 - Quarti di Finale dei Play Off Scudetto - 19 aprile 2023, Pala Radi di Cremona (MVP Dimitrova)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO A MONZA: Vero Volley Milano-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-2, Gara 1 - Quarti di Finale dei Play Off Scudetto 16 aprile 2023, Arena di Monza (MVP Rettke)

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

Letizia Camera a Casalmaggiore nella stagione 2013-14 e 2019-2020

Jovana Stevanovic, a Casamaggiore dal 2013-18

Marco Gaspari, a Casalmaggiore dal 2018-20

PER CASALMAGGIORE

Laura Melandri, a Milano nel 2018-19

CURIOSITA’

Questa stagione le squadre si sono affrontate già 5 volte, con 3 vittorie Milano e 2 di Casalmaggiore. La curiosità è che delle cinque partite giocate, ben quattro sono andate al quinto set (due vittorie per parte).

Nelle ultime tre stagioni Milano aveva affrontato la sesta Chieri sia nei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto che nei Quarti di Finale della Coppa Italia. Questa volta è successa la stessa cosa con Casalmaggiore, sfidata già nella coppa nazionale e ora nell'atto finale del campionato.

Laura Melandri, ora a Casalmaggiore, ha vinto con Milano una CEV Challenge Cup 2019.

Jovana Stevanovic, ora a Milano, ha vinto con Casalmaggiore uno Scudetto, una CEV Champions League e una Supercoppa Italiana.

Raphaela Folie è la giocatrice che ha giocato di più i Play Off Scudetto italiani (12) di tutto il roster milanese. In tutto il campionato la centrale delle rosa è dietro solo a De Gennaro 16 e Merlo 15.

A CACCIA DI RECORD

Nella Stagione 2022-23: Jordan Thompson 6 ai 300 punti, Anna Davyskiba 6 ai 200 punti (Milano), Elena Perinelli 6 ai 200 punti, Lauren Carlini 3 ai 100 punti (Casalmaggiore).

In tutti i campionati compresi i playoff: Magdalena Stysiak 2 ai 100 ace; Jovana Stevanovic 5 agli 800 muri, Edina Begic 2 ai 100 muri (Milano).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "Noi dobbiamo pensare a fare bene il nostro lavoro. I Play Off sono così, ogni gara è una storia a parte. Sapevamo prima di Gara 1 che Casalmaggiore era un avversario ostico: una squadra tecnica che ha fame, il cui rendimento della prima parte di stagione era stato condizionato da alcune assenze. Se abbassiamo il livello di gioco loro mordono. Noi abbiamo ridotto gli errori in Gara 2 ma dobbiamo crescere maggiormente nella fase di attacco e contrattacco. Ci giochiamo tutto in una notte ma il nostro focus deve essere sulla nostra parte di campo".

SERIE A1 FEMMINILE 2022/2023

PLAY OFF SCUDETTO

GARA 2

Sabato 22 aprile, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri (1-0 nella Serie)

GARA 3

Domenica 23 aprile, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD, Sky Sport 1)

VERO VOLLEY MILANO - Trasportipesanti Casalmaggiore (1-1 nella Serie)

LA CLASSIFICA FINALE DELLA STAGIONE REGOLARE

Prosecco Doc Imoco Conegliano 72 (25 – 1); Savino Del Bene Scandicci 63 (21 – 5); VERO VOLLEY MILANO 61 (20 – 6); Reale Mutua Fenera Chieri 54 (18 – 8); Igor Gorgonzola Novara 51 (19 – 7); Trasportipesanti Casalmaggiore 37 (12 – 14); Volley Bergamo 1991 37 (12 – 14); E-Work Busto Arsizio 36 (12 – 14); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 30 (11 – 15); Il Bisonte Firenze 30 (9 – 17); Cuneo Granda S.Bernardo 28 (9 – 17); Wash4green Pinerolo 19 (6 – 20); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 17 (5 – 21); Cbf Balducci Hr Macerata 11 (3 – 23).