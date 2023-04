Serie A1 femminile, Vero Volley Milano a Busto Arsizio per chiudere la stagione regolare

Un altro Saturday Night di grande volley per la Vero Volley Milano di Marco Gaspari, attesa domani, 8 aprile, alle ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD e volleyballworld.tv), sul taraflex della E-Work Arena di Busto Arsizio, dalle padrone di casa della E-Work Busto Arsizio, per la tredicesima e ultima giornata della stagione regolare della Serie A1 femminile 22/23.

Quattro vittorie consecutive, l'ultima firmata sabato scorso in casa contro Firenze per 3-0 dopo quelle centrate contro Chieri, Cuneo e Novara (prima e terza in Piemonte), motivano Orro e compagne, già sicure come minimo del terzo posto e quindi di beneficiare del fattore campo nei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto (Gara 1 in programma tra il 15 ed il 16 aprile), a puntare al pokerissimo per provare a migliorare il loro attuale posizionamento. Per il secondo posto, infatti, serve vincere da tre punti e sperare che Scandicci non faccia lo stesso nel derby contro Firenze anche se, dati alla mano, se la situazione rimanesse così, le rosa eguaglierebbero comunque la storica miglior posizione del 2020-21 e del 2021-22; mentre se si guardano i punti ne ha due in meno dello scorso anno con lo stesso bilancio di gare vinte e perse. Nelle ipotesi di confronto nei Play Off Scudetto, se Milano chiudesse terza sarebbe opposta alla sesta mentre da seconda alla settima: posizioni ancora aperte con tre formazioni in lizza per la sesta, Casalmaggiore (37 punti, chiude a Bergamo), la settima, Busto Arsizio (36, con Milano) e l'ottava, Bergamo (34, con Casalmaggiore). Passano quindi da tre sfide le possibilità delle lombarde: Firenze-Scandicci (per il secondo posto); Bergamo-Casalmaggiore e ovviamente Busto-Milano.

Guardando i numeri di tutto il campionato di Serie A1, la ragazze della Vero Volley rimangono le migliori a muro con 272 punti (con la migliore media set di 2.86), davanti a Pinerolo 268 (2.73), mentre sono terze in battuta, con 123 ace (media 1.29, ma con 284 errori), al comando c'è Conegliano con 135 (1.53 e 302), in ricezione, 36.6% di positività, guida Novara con 37.5%, e quarte in attacco (41.3%, con Conegliano prima con il 46.4%). Milano però è la più generosa con 5.44 errori a set (tra battute e attacchi), segue Conegliano 5.39 e Novara 5.38.

A livello individuale, Magdalena Stysiak è la top scorer (17ma marcatrice del campionato con 297 punti messi a segno, al comando c'è Ebrar Karakurt di Novara con 495) e la top ace (14ma al servizio con 19 ace, in testa c'è sempre Ebrar Karakurt con 41) delle milanesi, con Raphaela Folie best blocker (14ma con 50 punti, guida Anna Gray di Pinerolo con 89).



L'AVVERSARIA | E-WORK BUSTO ARSIZIO

La E-work Busto Arsizio è settima in classifica e ha già assicurato un posto nella griglia Play Off Scudetto. Ha vinto dodici gare perdendone tredici. Viene dalle vittorie con Casalmaggiore e Cuneo. In casa ha vinto otto partite, perdendone quattro (Conegliano, Novara, Chieri e Scandicci). In estate ha confermato lo staff tecnico con alla guida Marco Musso, impreziosendo il roster con sette nuove atlete: Alice Degradi da Cuneo, Giuditta Lualdi dalla Futura Busto, la brasiliana Rosamaria da Novara, Loveth Omoruyi da Conegliano, la tedesca Lena Stigrot da Roma, la statunitense Carlo Lloyd dall'Athlete Unlimited (USA) e la cipriota Katerina Zakchaiou proprio dalla Vero Volley. Nell'ultima gara con Cuneo, Marco Musso ha schierato Lloyd in palleggio e Rosamaria suo opposto, Zakchaiou e Olivotto al centro, Degradi e Omoruyi schiacciatrici, Zannoni libero

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, ALLARD

Centrali STEVANOVIC, FOLIE, RETTKE, CANDI

Schiacciatrici THOMPSON, STYSIAK, BEGIC, SYLLA, DAVYSKIBA, LARSON

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore Marco GASPARI

ROSTER COMPLETO – E-WORK BUSTO ARSIZIO

Palleggiatrici: LLOYD, MONZA

Centrali: LUALDI, COLOMBO, OLIVOTTO, ZAKCHAIOU

Schiacciatrici: BATTISTA, DEGRADI, ROSAMARIA, STRIGOT, OMORUYI

Liberi: ZANONI, BRESSAN

Allenatore: Marco MUSSO

PRECEDENTI

21, di cui 11 nella stagione regolare (bilancio di 4 vinte per Milano e 8 per Busto), 8 nei Play Off, con 3 vittorie Vero Volley Milano e 5 Busto Arsizio, e 1 in Coppa Italia, vinto da Busto Arsizio, per un bilancio totale di 14 vittorie Busto Arsizio e 7 Milano.

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Milano - Busto Arsizio 3-0 (25-19, 25-13, 25-18), 26 dicembre 2022 - Arena di Monza.

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

Jovana Stevanovic, dal 2020 al 2022

Alessia Orro, dal 2017 al 2020

Letizia Camera, nella stagione 2014-15

Beatrice Negretti, dal 2014 al 2018 e nella stagione 2019-20

PER BUSTO ARSIZIO

Katerina Zakchaiou, nella stagionen 2021-22

CURIOSITA’

La Vero Volley, su 5 gare giocate nella stagione regolare, non ha mai vinto a Busto Arsizio.

L'unica vittoria delle rosa alla E-Work Arena è inerente ai Play Off Scudetto 2018 (gara di andata dei quarti, ribaltata da Busto alla bella).

Nella stagione 2019-20 la gara di ritorno dell'11a giornata tra Milano e Busto Arsizio non si disputò per l'interruzione del campionato per via del Covid-19.



A CACCIA DI RECORD

Nella Stagione 2022-23 (stagione regolare): Magdalena Stysiak 3 ai 300 punti (Milano); Rosamaria 16 ai 400 punti (Busto).

Nelle stagioni regolari: Magdalena Stysiak 3 ai 1200 punti (Milano); Lena Strigrot 5 ai 500 punti (Busto).

In tutto il campionato compresi i Play Off: Valeria Battista 1 alle 100 gare (Busto). Jovana Stevanovic 6 ai 2600 punti (Milano); Magdalena Stysiak 4 ai 100 ace; Raphaela Folie 1 ai 600 muri, Edina Begic 2 ai 100 muri, (Milano); Alice Degradi 3 ai 100 muri (Busto).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "Vogliamo dare continuità al lavoro quotidiano in palestra, alle belle prestazioni delle ultime uscite e in vista dei Play Off: per fare questo serve vincere. Busto Arsizio è un avversario di qualità che vorrà fare felice il proprio pubblico, ma noi dobbiamo raggiungere i tre punti per inseguire il secondo posto e vedere poi cosa succederà sugli altri campi. Sono contento di chi ha dato il proprio contributo contro Firenze: sono fortunato ad avere un roster lungo, di qualità assoluta. Nell'ultima fase ho cercato di dare continuità ad un assetto, visto che giocando una volta alla settimana potevo permettermi dei carichi diversi, e tutte hanno giocato molto bene. Aumentare ancora di più il livello per farci trovare preparati ai Play Off è tra i nostri obiettivi".

SERIE A1 FEMMINILE 2022/2023

13a giornata di ritorno (tutte le gare in diretta volleyballworld.tv)

Sabato 8 aprile ore 20.30

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci

Wash4green Pinerolo – Reale Mutua Fenera Chieri

Igor Gorgonzola Novara – Cuneo Granda S.Bernardo

Cbf Balducci Hr Macerata – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

E-Work Busto Arsizio – VERO VOLLEY MILANO (diretta Rai Sport)

Volley Bergamo 1991 – Trasportipesanti Casalmaggiore (diretta Sky Sport)

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 69 (24 – 1); Savino Del Bene Scandicci 61 (20 – 5); VERO VOLLEY MILANO 58 (19 – 6); Reale Mutua Fenera Chieri 51 (17 – 8); Igor Gorgonzola Novara 48 (18 – 7); Trasportipesanti Casalmaggiore 37 (12 – 13); E-Work Busto Arsizio 36 (12 – 13); Volley Bergamo 1991 34 (11 – 14); Il Bisonte Firenze 29 (9 – 16); Cuneo Granda S.Bernardo 28 (9 – 16); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 27 (10 – 15); Wash4green Pinerolo 19 (6 – 19); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 17 (5 – 20); Cbf Balducci Hr Macerata 11 (3 – 22).