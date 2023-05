Finale Scudetto: Vero Volley Milano all'Arena per Gara 4 contro Conegliano, c'è il primo matchpoint

Notte per cuori forti quella in programma domani, sabato 13 maggio, alle ore 21.25 (diretta Rai 2, Sky Sport Arena e volleyballworld.tv), all'Arena di Monza, dove le padrone di casa della Vero Volley Milano ospitano la Prosecco Doc Imoco Conegliano per Gara 4 di Finale Scudetto della Serie A1 femminile 22/23.

Per Orro e compagne, avanti 2-1 grazie alla vittoria di giovedì sera al Palaverde per 3-2, c'è la ghiotta occasione chiudere la pratica tricolore davanti al pubblico amico, a cinque giorni di distanza dallo straordinario successo firmato nello stesso impianto, in Gara 2, con un rotondo 3-0, evitando così di allungare il confronto a Gara 5 (eventualmente da disputarsi lunedì sera in Veneto). Determinazione, coraggio e la pallavolo espressa finora in questa nel lungo percorso dei Play Off Scudetto (vittoria 2-1 nella Serie contro Casalmaggiore ai Quarti di Finale e Scandicci in Semifinale) è quello che servirà alla prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley per provare a raggiungere il primo titolo nazionale della sua storia. Di fronte ci sarà sicuramente una Conegliano agguerrita, vincente in Gara 1 al fotofinish e sempre pronta a mordere con autorità e qualità. Gara 2 a parte, vinta in modo netto dal punto di vista del punteggio dalle rosablù, quelle tra le milanesi e le venete sono state delle sfide spettacolari, avvicincenti e molto tirate, vinte dalle squadra che hanno saputo gestire meglio le emozioni e la stanchezza nei momenti che contavano.

COME SONO ANDATE LE PRECEDENTI GARE DELLA SERIE

In Gara 1 Conegliano ha sfruttato meglio il servizio (con Lubian, MVP, e Squarcini a mettere pressione) nonostante a livello di ace il confronto sia stato equilibrato (6 battute vincenti per parte, con 16 errori veneti e 10 milanesi) e la correlazione muro-difesa (13 blocks a 9 per la Prosecco Doc, con 3 personali di Haak e Plummer: Folie ha fatto lo stesso per Mlano), ma le lombarde hanno difeso bene e tanto, riuscendo a contrattaccare con efficacia grazie a Thompson (36 punti per lei) e alle positive Larson e Folie (entrambe in doppia cifra). Giocate importanti sono arrivate anche dalla panchina, con Begic che ha sostituito bene Sylla, sia in ricezione che in attacco, ma Conegliano ha approcciato meglio il tie-break, dopo essere andata sotto nel primo e terzo set, portandosi a casa il sorriso. In Gara 2 la Vero Volley è stata invece perfetta. Stevanovic e Folie hanno contenuto Haak, Cook e Plummer (poi sostituita da Gennari per qualche sbavatura in ricezione), Larson, Sylla, Parrocchiale e Orro (performance sontuosa anche in regia e battuta) hanno fatto un lavoro da favola in difesa, con la continuità offensiva dI Thompson a risultare, soprattutto nei primi due set, decisiva in tutti i fondamentali. Le milanesi hanno poi sbagliato meno (15 errori contro i 20 delle venete), tirando fuori esperienza e lucidità sia nei momenti di svantaggio che quando la palla scottava. Equilibrio in Gara 3 sin dal primo set vinto dalle lombarde; le venete hanno pareggiato i conti con un secondo set perfetto, portandosi in vantaggio nel terzo; Milano ha pareggiato chiudendo il quarto ai vantaggi e poi si è portato a casa la gara al tie-break. Wolosz, tra le migliori in campo, ha trovato in Plummer il suo terminale d'attacco principale (28 punti con il 58% di positività, Haak 24 con il 38%), mentre Orro si è affidata a Thompson, best scorer e MVP della gara con 28 (42%). Ma la differenza l'hanno fatta gli errori: ben 31 per Conegliano (15 al servizio e 14 in attacco) contro i soli 15 di Milano (6 in battuta e 8 in attacco).

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici: Orro, Allard

Centrali: Stevanovic, Folie, Rettke, Candi

Schiacciatrici: Thompson, Stysiak, Begic, Sylla, Davyskiba, Larson

Liberi: Parrocchiale, Negretti

Allenatore: Marco Gaspari

ROSTER COMPLETO – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO

Palleggiatrici: Carraro, Wolosz

Centrali: Squarcini, De Kruijf, Lubian, Fahr

Schiacciatrici: Plummer, Robinson, Gennari, Samedy, Gray, Haak

Liberi: De Gennaro, Pericati

Allenatore: Daniele Santarelli

PRECEDENTI

TOTALI, 28 in regular season 12-2 per Conegliano, nei Play Off Scudetto 7-3 per Conegliano, in Coppa Italia 4-0 per Conegliano, per un totale di 23 vittorie Conegliano e 5 Milano.

STAGIONALI, 6 (2 in campionato, 1 in Finale di Coppa Italia e 1 nei Play Off) vinte da Conegliano; Play Off 2 vinte da Milano.

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO ALL'ARENA: Vero Volley Milano-Prosecco Doc Imoco Conegliano 3-0 (25-22, 25-23, 25-18) - Gara 2 Finale Scudetto Serie A1 2022/2023 - 9 maggio 2023 - Arena di Monza

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO AL PALAVERDE: Prosecco Doc Imoco Conegliano - Vero Volley Milano 2-3 - Gara 3 Finale Scudetto Serie A1 2022/2023 - 6 maggio 2023 - Palaverde di Villorba

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

Raphaela Folie, a Conegliano dal 2016-22

Myriam Sylla, a Conegliano dal 2018-22

Marco Gaspari, a Conegliano dal 2011-14

PER CONEGLIANO

Alessia Gennari, a Milano nel 2021-22

Federica Squarcini, a Milano dal 2019-21

Kathryn Plummer, a Milano nel 2019-20

CURIOSITA’

Quella di giovedì (Gara 3) è stata la seconda sconfitta in casa di Conegliano, la prima fu inflitta da Scandicci 0-3, il 4 dicembre, alla decima giornata di andata della stagione regolare

Quella di martedì (Gara 2) è stata la prima sconfitta fuori casa di Conegliano in Italia (la seconda in assoluto se si considera il ko a Istanbul in Champions)

Due delle quattro vittorie di Milano sono state al Palaverde di Villorba.

Ci sono tre atlete che nella finale dello scorso anno avevano la casacca diversa: Raphaela Folie, Myriam Sylla da una parte Alessia Gennari dall'altra.

Federica Squarcini ha vinto con la maglia di Milano un CEV Cup nel 2021.

Sono 35 le Finali Scudetto giocate al meglio delle 5 partite; di queste, 11 si sono arrivate con l'1-2 nella serie (compresa questa); 6 si sono risolte in 4 gare con la vittoria della squadra di casa; 4 si sono risolte in 5 gare con 2 vittorie della squadra di casa e 2 di quelle ospiti.

A CACCIA DI RECORD

Nella Stagione 2022-23: Jordan Thompson 25 ai 500 punti, Magdalena Stysiak 4 ai 350 punti, Myriam Sylla 1 ai 300 punti Anna Davyskiba 2 ai 200 punti, (Milano), Isabelle Haak 3 ai 600 punti, Isabelle Haak 1 ai 50 muri (Conegliano).

In tutti i campionati compresi i Play Off: Magdalena Stysiak 1 ai 1400 punti, Alessia Orro 3 ai 600 (Milano); Isabelle Haak 21 ai 1800 punti, Alexa Gray 2 ai 1300 punti, Joanna Wolosz 4 ai 500 punti (Conegliano); Magdalena Stysiak 2 ai 100 ace, Hanna Davyskiba 3 ai 50 ace (Milano), Marina Lubian 2 ai 100 ace (Conegliano); Alessia Orro 2 muri ai 200, Edina Begic 1 ai 100 muri (Milano).

LE DICHIARAZIONI PRE GARA

VIDEO - Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "In Gara 3 ha funzionato bene la gestione dell'errore. Abbiamo sbagliato poco e messo Conegliano nella condizione di rischiare di più. Muro-difesa invece non ha funzionato. Abbiamo toccato e difeso tanto, ma perso palloni che solitamente teniamo. Conegliano ha un attacco elevato, ma ci vuole ordine, sacrificio: in Gara 4 saranno fondamentali questi aspetti. Inseriremo qualche piccolo accorgimento tattico, come faranno loro. Pensiamo al presente, una palla alla volta: questa è la nostra mentalità dai Quarti di Finale dei Play Off. Speriamo che con il supporto dell'Arena potremo fare una partita concreta e paziente".

FINALE SCUDETTO (tutte le gare in diretta volleyballworld.tv, Rai Sport + HD, Sky Sport)

SERIE A1 FEMMINILE 2022/2023

IL PROGRAMMA

GARA 1

Sabato 6 maggio ore 20.45 (GUARDA QUI GLI HIGHLIGHTS)

Prosecco Doc Imoco Conegliano – VERO VOLLEY MILANO 3-2

GARA 2

Martedì 9 maggio ore 20.45 (GUARDA QUI GLI HIGHLIGHTS)

VERO VOLLEY MILANO – Prosecco Doc Imoco Conegliano 3-0

GARA 3

Giovedì 11 maggio ore 20.45 (GUARDA QUI GLI HIGLIGHTS)

Prosecco Doc Imoco Conegliano – VERO VOLLEY MILANO

GARA 4

Sabato 13 maggio ore 21.25

VERO VOLLEY MILANO – Prosecco Doc Imoco Conegliano

EV. GARA 5

Lunedì 15 maggio ore 20.45

Prosecco Doc Imoco Conegliano – VERO VOLLEY MILANO