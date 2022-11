Volley A1 femminile, la Vero Volley Milano parte per l'Umbria: è sfida alla Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Seconda trasferta stagionale per la Vero Volley Milano, impegnata domani, mercoledì 2 novembre, alle ore 20.45 (diretta Sky Sport Arena | volleyballworld.tv), sul campo del Pala Barton di Perugia, contro le padrone di casa della Bartoccini-Fortinfissi Perugia per la quarta giornata di andata della Serie A1 femminile 2022-2023.



Prosegue il tour de force di Orro e compagne, alla quarta partita in due settimane dopo quella casalinga contro Bergamo di domenica scorsa e prima ancora di mercoledì a Cremona, contro Casalmaggiore, oltre a Pinerolo, in casa (sabato 22 ottobre). Le lombarde cercheranno di dare continuità al buon momento, non solo di risultati (tre vittorie consecutive) ma anche di gioco, con la correlazione muro-difesa a risultare tra le loro qualità straordinarie. Dando uno sguardo alle statistiche, infatti, la Vero Volley Milano, dopo tre giornate, è leader in Serie A1 nel numero di muri messi a segno (40, seconda Firenze con 34), fondamentale agevolato sicuramente dal servizio, dove le milanesi sono quarte (14 ace di squadra, 4 di Stysiak, prima Novara con 24). Quello che balza più agli occhi, però, è il fatto che i muri siano arrivati da tante atlete: Orro (MVP contro Bergamo) ne ha piazzati 8, Folie (a riposo domenica per turnover) ben 7 e Thompson (best scorer rosa finora con 51 punti, prima Karakurt di Novara con 69) 6. Proseguire sulla giusta via per puntare alla vetta della graduatoria, occupata al momento da Chieri (una lunghezza in più di Milano), e tenere un mood positivo, visto che sabato sera, all'Arena, ci sarà un altro appuntamento tutto da giocare, ovvero la sfida contro Macerata: ecco gli altri obiettivi della Vero Volley.

Prima però la testa delle milanesi è a Perugia, avversario ostico che ha appena brindato ai primi tre punti della stagione centrati grazie al pesante 3-0 casalingo ottenuto su Busto Arsizio. La squadra allenata da Matteo Bertini, trainata dalle giocate di Polder e Nwalkalor (quest’ultima MVP del match), proverà a confermarsi davanti al pubblico amico, valore aggiunto delle "magliette nere" non solo da questa stagione.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, CAMERA

Centrali STEVANOVIC, FOLIE, RETTKE, CANDI

Schiacciatrici THOMPSON, STYSIAK, BEGIC, SYLLA, DAVYSKIBA, MARTIN

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA

Palleggiatrici DILFER, AVENIA

Centrali POLDER, BARTOLINI, NWAKALOR

Schiacciatrici PROVARONI, GARDINI, SAMEDY, GUERRA, GALIC, LAZIC

Liberi RUMORI, ARMINI

Allenatore BERTINI

PRECEDENTI

5, tutti in Serie A1, con 5 vittorie Vero Volley Milano.

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza – Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (11a giornata di ritorno, Serie A1 femminile 2021-2022, 20 marzo 2022, Arena di Monza).

LE EX DELLA GARA

Nessuna

CURIOSITA’

Nessuno dei precedenti tra le due squadre si è chiuso al quinto set. Le milanesi hanno vinto contro le umbre due volte per 3-0 e tre per 3-1.

I precedenti sono dispari perché i due club, nella stagione 2019-2020, non sono riusciti ad incontrarsi nella 12a giornata di ritorno poiché il campionato è stato sospeso prima complice il Covid.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "Dopo una vittoria si è tendenzialmente soddisfatti, anche se contro Bergamo non abbiamo fatto una bellissima partita. Dobbiamo migliorare nella gestione delle situazioni standard e, come ho già detto, in questa fase iniziale dovremo approfittare del calendario fitto per crescere sul campo, insieme. Perugia è una squadra che non ha iniziato bene, sorprendendo un po' tutti con il successo su Busto Arsizio per 3-0. Troveremo quindi una squadra galvanizzata che gioca bene sul campo di casa. Noi dovremo essere concentrati e concreti, per evitare di incappare in nervosismi e situazioni problematiche. Dobbiamo limitare il loro gioco veloce ed essere ordinati tatticamente, consapevoli di crescere un passo alla volta, partita dopo partita".

SERIE A1 FEMMINILE 2022-2023

4a GIORNATA

Mercoledì 2 novembre ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Wash4green Pinerolo - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Mercoledì 2 novembre ore 20.30

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Reale Mutua Fenera Chieri

Savino Del Bene Scandicci - Trasportipesanti Casalmaggiore

E-Work Busto Arsizio - Igor Gorgonzola Novara

Cbf Balducci Hr Macerata - Il Bisonte Firenze

Mercoledì 2 novembre ore 20.45 diretta Sky Sport Arena

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - VERO VOLLEY MILANO

Mercoledì 9 novembre 20.30

Volley Bergamo 1991 - Cuneo Granda S.Bernardo



LA CLASSIFICA

Reale Mutua Fenera Chieri 9 (3 - 0); Igor Gorgonzola Novara 8 (3 - 0); Prosecco Doc Imoco Conegliano 8 (3 - 0); VERO VOLLEY MILANO 8 (3 - 0); Savino Del Bene Scandicci 6 (2 - 1); Il Bisonte Firenze 4 (1 - 2); Trasportipesanti Casalmaggiore 4 (1 - 2); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3 (1 - 2); E-Work Busto Arsizio 3 (1 - 2); Volley Bergamo 1991 3 (1 - 2); Cbf Balducci Hr Macerata 3 (1 - 2); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2 (1 - 2); Wash4green Pinerolo 1 (0 - 3); Cuneo Granda S.Bernardo 1 (0 - 3).