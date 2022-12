Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano archivia un 2022 da record

Due sedute di allenamento, poi il meritato riposo, seppur solo di qualche giorno, per la Vero Volley Milano di Marco Gaspari. Con il primo appuntamento del 2023 fissato l'8 gennaio a Pinerolo, per la prima giornata di ritorno della Serie A1 femminile, Orro e compagne avranno occasioni di ricaricare le pile a livello fisico e mentale in vista di un primo mese del nuovo anno caldissimo, con tre appuntamenti in campionato, tre in CEV Champions League e la gara secca dei Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa il 25, in casa contro Casalmaggiore.

Intanto il 2022 è stato l'anno solare dei record per le milanesi, che hanno migliorato il risultato del girone di andata della passata stagione, con una vittoria e un set vinto in più. Le rosa, che hanno chiuso terze al giro di boa, inoltre, sono l'unica squadra del campionato che, in tutta la stagione regolare del 2022, tra annata sportiva scorsa e quella in corso, ha perso solo una volta tra le mura amiche: contro Novara al tie-break. L'anno che sta per chiudersi verrà poi ricordato per le tante emozioni vissute: la prima Finale Scudetto della storia del Consorzio Vero Volley, con la spettacolare Serie contro Conegliano che ha catturato l'interesse di tutti gli appassionati di volley, i tre sold-out di fila dell'Arena, con la Semifinale contro Novara e le due sfide contro le venete nella finalissima che hanno raccolto 12.446 presenze; e poi le emozioni della prima stagione in CEV Champions League, chiusa ai Quarti di Finale dopo uno straordinario cammino nel girone che ha visto la Vero Volley chiudere al secondo posto dietro a quelle che sarebbero state le campionesse del VakifBank Istanbul.

tornando alla stagione in corso e dando uno sguardo ai numeri del girone di andata, le ragazze del Vero Volley rimangono le migliori del campionato a muro, con 152 punti (con una media a set di 3.04) davanti a Pinerolo 144 (2.77). In battuta le rosa sono quarte con 60 ace (media 1.2), al comando c’è Novara con 76 (1.55), in ricezione sono al quinto posto con il 35,4% di positività, Novara guida con il 39%, mentre in attacco sono quarte con il 40,7%: Conegliano prima con il 46.9%. Guardando le statistiche complessive delle singole, Jordan Thompson è la top scorer di Milano, 13a marcatrice del campionato con 168 punti messi: al comando c’è Ebrar Karakurt (Novara) con 264. Alessia Orro e Magdalena Stysiak (MVP del match contro Busto Arsizio) sono le best ace, 15esime in graduatoria generale con 10 ace, in testa Ebrar Karakurt (Novara) con 26, mentre nei muri Raphaela Folie è la best blocker, ottava con 31 punti, guida Anna Gray (Pinerolo) con 50.