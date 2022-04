Per la Vero Volley Monza è già tempo di Gara 2: domenica all'Arena arriva Novara

Neanche il tempo di riflettere su cosa non ha funzionato in Gara 1 che la Vero Volley Monza è pronta alla seconda sfida di Semifinale Scudetto della vivo Serie A1 femminile 21-22 contro la Igor Gorgonzola Novara. Dopodomani, domenica 24 aprile, alle ore 20.00 (diretta Sky Sport 1 | volleyballworld.tv), all'Arena di Monza, le monzesi hanno l'ultima chance per prolungare la Serie contro le piemontesi alla decisiva Gara 3, da giocarsi eventualmente al Pala Igor, e non interrompere la corsa alla prima Finale Scudetto della loro storia.

Una rimonta da favola (da 2-0 a 2-2) non è servita da booster alla squadra di Marco Gaspari per affermarsi nel tie-break di Gara 1. Monza ha subito i turni in battuta di Hancock e Karakurt, oltre alle accelerazioni offensive di Daalderop ed i muri di Washington, sia nella metà di primo set che durante il secondo, reagendo però con coraggio, cuore e determinazione nel finale di terzo e per tutto il quarto gioco. I numeri del confronto parlano di una Vero Volley da favola a muro (16, di cui 6 di Danesi e 3 a testa di Larson e Rettke, contro i 9 delle padrone di casa), e molto lucida anche in fase offensiva, con Van Hecke e Larson (18 punti a testa) a trainare le rosablù al rientro dopo un avvio decisamente in salita. Le monzesi possono rimpiangere qualche errore di troppo soprattutto in battuta, dove Novara ha sicuramente fatto meglio (11 ace a 4) e in fase offensiva in alcuni momenti chiave della sfida, con la Igor Gorgonzola che ha attaccato con il 41% contro il 38% della Vero Volley. La prima squadra femminile della realtà monzese però vuole subito voltare pagina, provando ad affidarsi all'energia del suo pubblico e al buon andamento sul taraflex amico (14 vittorie stagionali su 19 uscite tra campionato, Coppa Italia e Champions League) per provare a riaprire il confronto con la formazione di Lavarini.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, LARSON, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – IGOR GORGONZOLA NOVARA

Palleggiatrici HANCOCK, BATTISTONI

Centrali CHIRICHELLA, BONIFACIO, WASHINGTON, COSTANTINI

Schiacciatrici HERBOTS, MONTIBELLER, BOSETTI, D'ODORICO, DAALDEROP, KARAKURT

Liberi FERSINO, IMPERIALI

Allenatore LAVARINI

PRECEDENTI

16, tutti in Serie A1 (6 successi Monza, 10 successi Novara)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO IN CAMPIONATO: Igor Gorgonzola Novara - Vero Volley Monza 3-2 (Semifinale Scudetto - Gara 1 vivo Serie A1 femminile 2021-2022) – 21 aprile 2022 – Pala Igor di Novara).

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO IN CAMPIONATO: Igor Gorgonzola Novara - Vero Volley Monza 3- (4a giornata di ritorno Serie A1 femminile 2021-2022) – 9 febbraio 2022 – Pala Igor di Novara.

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Sonia Candi, a Novara nel 2012-2013 (Serie A2)

PER NOVARA

Micha Hancock, a Monza dal 2017 al 2019

CURIOSITA’

Le due squadre si sono incontrate anche nel pre-campionato: vittoria Monza per 3-2 in Piemonte al Trofeo Banco BPM.

Monza-Novara è stata una delle semifinali Scudetto della passata stagione: vittoria delle novaresi in due gare.

Entrambe le squadre hanno rappresentato l'Italia nella CEV Champions League 2022.

In campionato Novara ha battuto Monza sia all'andata, 3-2 in Brianza, che al ritorno, 3-1 in Piemonte.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore): "La prima partita ci ha fatto capire che se siamo lucidi e cinici possiamo dire la nostra, come è stato nel terzo e quarto set. Dobbiamo però rimanere più calmi nei momenti in cui Novara cresce, stando attenti soprattutto ad inizio match. Cosa ci è mancato in Gara 1? Direi la ricezione. E' vero che Novara è aggressiva e efficace dai nove metri, ma noi dobbiamo tornare ad esprimerci con la continuità che abbiamo fatto vedere lungo il cammino in questo fondamentale. Ha funzionato invece la correlazione muro-difesa: abbiamo toccato tanto e murato bene. Ci è mancato forse l'apporto della fase cambio palla, aspetto che contro avversari del genere diventa determinante".

INIZIATIVE ALL'ARENA DI MONZA | DOMENICA 24 APRILE 2022

