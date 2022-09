Volley A1 femminile, la Vero Volley Monza ospita la Picco Lecco per un allenamento congiunto

La Vero Volley Monza chiude la terza settimana di preparazione con il secondo allenamento congiunto della stagione 22-23. Domani, sabato 16 settembre, alle ore 14.30 (inizio riscaldamento, libero accesso al pubblico dalle 15.00), le rosa scenderanno in campo all'Arena di Monza con la formazione di Serie A2 della Picco Lecco. Per il tecnico monzese Marco Gaspari, nonostante le assenze delle atlete impegnate con le rispettive nazionali nella preparazione al Mondiale, che lo hanno costretto a schierare con le comasche il secondo libero Beatrice Negretti come opposto, ecco quindi un'altra occasione dare ritmo partita e indicazioni di gioco alle sue in vista dell'inizio dell'annata sportiva, fissata domenica 23 ottobre, in casa, contro la Wash4Green Pinerolo, per la prima giornata di andata della Serie A1 femminile.

Beatrice Parrocchiale, Beatrice Negretti, Sonia Candi, Anna Davyskiba, Edina Begic, Raphaela Folie, Letizia Camera e le giovani aggregate Letizia Badini e Ludovica Pagliuca, ha svolto ieri una mezza giornata di allenamento pomeridiano e oggi si focalizzerano sui pesi alternati al lavoro con la palla in mattinata e un allenamento tecnico nel pomeriggio, in vista della sfida di domani contro le lecchesi.

Intanto oggi pomeriggio, alle ore 18.30, sul canale youtube della CEV, verranno trasmessi i sorteggi della CEV Champions League 2023. La Vero Volley Monza, alla seconda partecipazione consecutiva, è tra le formazioni inserite in prima fascia insieme alla connazionale A. Carraro Imoco Conegliano, al VakifBank Istanbul (Turchia), al Fenerbahce Opet Istanbul (Turchia) e al Grupa Azoty Chemik Police (Polonia).

Nella seconda fascia ci saranno Igor Gorgonzola Novara, Eczacibasi Dynavit Istanbul (Turchia), Developres Rzeszow (Polonia), LKS Commercecon Lodz (Polonia), Volero Le Cannet (Francia).Terza fascia composta da ASPTT Mulhouse (Francia), Allianz MTV Stuttgart (Germania), SC Potsdam (Germania), CSM Volei Alba Blaj (Romania), CSM Targoviste (Romania), mentre quarta che vedrà Maritza Plovdiv (Bulgaria), SC Prometey Dnipro (Ucraina), tre vincenti preliminari.