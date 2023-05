Play-out. Salvezza col brivido per Concorezzo che vince il golden set e rimane in B1

La sfida di andata in Brianza aveva fatto immaginare una salvezza molto più semplice da raggiungere. L’obiettivo è stato conquistato con merito dalla Robosystem Concorezzo, anche se non sono mancati i brividi. Nonostante il 3-0 di una settimana fa, le biancorosse hanno perso con lo stesso punteggio in Sardegna contro la PGS San Paolo Cagliari, riscattandosi poi nel golden set, disputato (come vuole il regolamento) come se fosse un tie-break. Lo 0-3 subito dalle isolane non deve comunque illudere.

Le ragazze di coach Angelescu hanno infatti perso tutti i set ai vantaggi, lasciando una sensazione di amaro in bocca che per fortuna è scomparso al fischio finale. La salvezza e la B1 mantenuta dopo questo play-out sono il frutto di una rimonta incredibile da parte delle brianzole che sembravano spacciate a un certo punto della stagione. Il primo parziale ha fatto subito capire che la sfida sarebbe stata equilibratissima e non poteva essere altrimenti vista la posta in palio.

Le cagliaritane l’hanno spuntata con un incredibile 26-24, poi bissato da una seconda frazione di gioco non adatta ai cuori deboli: il 30-28 con cui la PGS San Paolo è andata sul 2-0 ha rimesso in discussione quanto di buono visto a Concorezzo e il terzo set non è stato da meno in quanto a incertezza. Le padrone di casa hanno annullato l’andata con un 27-25 che ha certificato la disputa del temuto golden set.

La Robosystem ha mantenuto la calma, in particolare è stato significativo il bell’abbraccio tra i due liberi, con Foscari che ha incoraggiato Stucchi, visibilmente poco tranquilla per il decorso del match. Nel set corto le biancorosse hanno cominciato meglio, tanto che al cambio campo hanno potuto gestire un incoraggiante 8-4, poi irrobustito con i punti decisivi che hanno sancito la salvezza. Il tabellino del match:

PGS SAN PAOLO CAGLIARI-ROBOSYSTEM CONCOREZZO 3-1 (26-24, 30-28, 27-25, 9-15)

SAN PAOLO: Hollecker, Lusci (L), Ciurli, Silvestre, Ciani, Ragone, Dimitrova, Marongiu, Barbolini, Valente, Farris, Masala, Chiesa. All. Gramignano

CONCOREZZO: Foscari (L), Piazza, Brutti, Pasini, Stucchi (L), Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Perego. All. Angelescu