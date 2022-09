Serie A1, la Vero Volley Monza riapre la campagna abbonamenti 2022/23

La Campagna Abbonamenti 2022/2023 del Consorzio Vero Volley riapre ufficialmente al pubblico! Da martedì 6 settembre alle ore 15.00 fino a domenica 23 ottobre, sarà possibile accedere al portale di Vivaticket e abbonarsi all'imminente stagione sportiva.

Una intensa annata in cui l’Arena di Monza ospiterà i match di SuperLega maschile e Serie A1 femminile, a cui si aggiungeranno, per il secondo anno consecutivo, le grandi notti europee di CEV Champions League femminile.

CLICCA QUI PER ABBONARTI



Le due prime squadre monzesi sono pronte a far emozionare tutti i tifosi, dando continuità a una delle stagioni migliori di sempre, quella 2021/2022, e puntando a traguardi sempre più ambiziosi! Si riapre quindi la Campagna dedicata a tutti i tifosi e appassionati del grande volley di Serie A.

Si ricorda che tutti gli iscritti al Vero Volley Club possono acquistare abbonamenti e biglietti a listino Ridotto.

L'abbonamento comprende le gare di Regular Season e Play-Off di campionato, le gare di Coppa Italia (esclusa eventuale Final Four) e la coppa europea (escluse eventuali Super Finals). Ogni tifoso può acquistare un massimo di 5 abbonamenti. È possibile sottoscrivere l'abbonamento per le seguenti tribune: Rossa Est, Rossa Ovest, Gialla Est, Blu.

I dirigenti, gli allenatori, i genitori e i tesserati Vero Volley e Vero Volley Network possono abbonarsi accedendo alla tariffa Special.

BIGLIETTERIA ARENA DI MONZA

Gli abbonamenti sono disponibili online sul circuito Vivaticket. Per chi li volesse sottoscrivere in presenza, la biglietteria dell'Arena di Monza sarà aperta al pubblico:

giovedì 8 settembre dalle ore 12.00 alle ore 14.00

giovedì 15 settembre dalle ore 12.00 alle ore 14.00

giovedì 22 settembre dalle ore 12.00 alle ore 14.00

giovedì 29 settembre dalle ore 12.00 alle ore 14.00

giovedì 6 ottobre dalle ore 12.00 alle ore 14.00

giovedì 13 ottobre dalle ore 12.00 alle ore 14.00

giovedì 20 ottobre dalle ore 12.00 alle ore 14.00



MAGLIA DEL TIFOSO IN OMAGGIO

Per ogni abbonamento acquistato è prevista in omaggio una t-shirt Vero Volley. Le magliette saranno distribuite all'Official Store dell'Arena di Monza a partire da ottobre 2022, all'inizio delle gare di campionato.



PROMOZIONE DOPPIO ABBONAMENTO

Ogni tifoso che acquista due abbonamenti, uno per la Serie A1 femminile e uno per la SuperLega maschile, utilizzando in fase di sottoscrizione la stessa anagrafica, otterrà un buono sconto del valore di 25€ da utilizzare sullo Store Online per una spesa minima di 50€, spese di spedizione escluse (buono non cumulabile con altre promozioni). Il buono viene inviato alla mail di riferimento entro 10 giorni lavorativi dalla stipula dell'abbonamento e avrà scadenza il 31/12/2022.



PROMOZIONE FAMIGLIE

Il Consorzio Vero Volley riserva un bonus dedicato alle famiglie composte da almeno 3 persone: per ogni membro del gruppo familiare che sottoscrive un abbonamento verrà infatti offerto un buono sconto del valore di 10€ da utilizzare sullo Store Online per una spesa minima di 20€, spese di spedizione escluse. Il buono (uno solo, cumulativo per tutti i membri della famiglia) viene inviato alla mail di riferimento, previa verifica del gruppo familiare, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula dell'abbonamento e avrà scadenza il 31/12/2022.