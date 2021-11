Saturday night all'Arena per la Vero Volley Monza: arriva Casalmaggiore

La Vero Volley Monza di Marco Gaspari torna ad esibirsi davanti al pubblico di casa e lo fa sfidando domani, sabato 20 novembre, alle ore 20.30 (diretta Rai Sport), all'Arena di Monza, la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, nell'ottava giornata di andata della Serie A1 femminile 21-22.

Due vittorie esterne, contro Scandicci 3-1 e Roma 3-0, hanno trasmesso fiducia e regalato punti pesanti a Danesi e compagne, ora di fronte alle casalasche per tornare a vincere anche sul taraflex amico. Perse le sfide contro Novara e Conegliano, Monza non esulta in Brianza dalla seconda giornata di andata, giocata contro Chieri (vittoria per 3-1). Obiettivo tre punti quindi per le rosablù, vogliose di accorciare il gap con la testa della classifica (Conegliano è al momento prima con 21 punti, ma Novara è seconda a 17) e tenere alto il morale in vista dell'esordio assoluto in CEV Champions League, fissato mercoledì 24 novembre, alle ore 19.00 (17.00 italiane), ad Istanbul, contro il Vakifbank.

Per Casalmaggiore, ottava con 9 punti, l'ambizione è la medesima. Dare continuità al successo centrato in casa contro Vallefoglia 3-0 e piazzare il sorriso numero tre dell'annata sportiva, il secondo lontano da Cremona dopo quello nel Lazio, contro Roma, 3-0.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, MIHAJLOVIC, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE

Palleggiatrici BECHIS, DI MAULO

Centrali GUIDI, WHITE, ZAMBELLI

Schiacciatrici BRAGA, MANGANI, MALUAL, SHCHERBAN, SZUCS, RAHIMOVA

Liberi FERRARA, CAROCCI

Allenatore VOLPINI



PRECEDENTI

10, tutti in Serie A1, con 8 vittorie di Monza e 2 di Casalmaggiore

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Saugella Monza - Vbc èpiù Casalmaggiore 3-1 (11a giornata di ritorno Serie A1 femminile 2020-2021) - 23 gennaio 2021 - Arena di Monza

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Alessia Gennari, a Casalmaggiore dal 2013 al 2015

CURIOSITA’

Alessia Gennari ha vinto uno Scudetto con la maglia di Casalmaggiore (stagione 2014-2015)

La passata stagione le monzesi, con la vittoria casalinga sulle casalasche (ultimo confronto tra i due sestetti), avevano raggiunto dodici vittorie consecutive.



LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "C'è voglia e dovere di dare continuità al buon momento. Sapevamo che con la partita di Roma sarebbe iniziato un nuovo percorso, incentrato anche sul consolidamento dell'efficacia dei vari reparti. Nell'ultimo match siamo stati molto bravi al servizio, cosa che dovremo confermare con Casalmaggiore. Le casalasche sono reduci da una buona gara nell'anticipo di sabato e sappiamo che ogni sfida è da giocare al massimo. Miglioramenti? Stiamo facendo un bel lavoro nella gestione dell'errore, senza dimenticare che il nostro cammino deve essere sempre orientato alla crescita. Se sarà faticoso giocare ogni tre giorni? La Champions League è stato un sogno che abbiamo fatto diventare realtà. Ora ce lo godiamo, consci che lungo la stagione ci saranno delle turnazioni. Del resto, con il roster di qualità che la società mi ha messo a disposizione anche per me diventa più facile cambiare in alcuni reparti. Tutte le ragazze, quando sono state chiamate in causa, hanno risposto sempre in maniera positiva. Obiettivi? Pensare una gara alla volta. Testa a Casalmaggiore, quindi, poi penseremo al Vakifbank".

SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

8a giornata di andata

Sabato 20 novembre ore 20:30 (diretta Rai Sport e VBTV)

VERO VOLLEY MONZA - Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore

Domenica 21 novembre ore 17:00 (diretta VBTV)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - Delta Despar Trentino

Igor Gorgonzola Novara - Acqua & Sapone Roma Volley Club

Il Bisonte Firenze - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Savino Del Bene Scandicci

Volley Bergamo 1991 - Unet E-Work Busto Arsizio

Domenica 21 novembre ore 19:30 (diretta Sky Sport Arena e VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri - Bosca S.Bernardo Cuneo



CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 21*; Igor Gorgonzola Novara 17; Savino Del Bene Scandicci 14; VERO VOLLEY MONZA 14; Unet E-Work Busto Arsizio 14; Il Bisonte Firenze 12; Reale Mutua Fenera Chieri 12*; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 9; Volley Bergamo 1991 8; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7; Bosca S.Bernardo Cuneo 6; Acqua & Sapone Roma Volley Club 6; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 5; Delta Despar Trentino 5.

*una partita in più