È di Seregno la nuova campionessa italiana Under 18 di beach volley: che trionfo per Sara Matterazzo

A Bibione (in provincia di Venezia) si sono appena concluse le Finali del Campionato Italiano per Società 2023/2024 di beach volley. Un weekend da record per questo importante appuntamento, evento che ha fatto ufficialmente alzare il sipario sull’estate 2024 di questo sport con numeri da capogiro: 1270 atleti, 1370 match disputati, 66 ufficiali di gara e 94 campi utilizzati. C’è anche un pizzico di Seregno tra i trionfi delle singole categorie.

Si sta parlando della 16enne (compirà 17 anni il prossimo mese di settembre) Sara Matterazzo che si è laureata campionessa italiana di beach volley per quel che riguarda l’Under 18. Sara è riuscita a imporsi insieme a un’altra coetanea, l’emiliana Caterina Carli. La giovane atleta seregnese è tesserata in ambito indoor con il Desio Volley in cui gioca da opposta: nell’ultima stagione è stata protagonista nel campionato di Serie D, mentre per quel che riguarda il beach volley, la talentuosa pallavolista brianzola fa parte dell’Open Beach di Milano.

Con Caterina Carli ha trovato una simbiosi unica, culminata con la vittoria in finale per 2-1 contro la coppia del Beach Volley Training. Queste le sue impressioni a caldo dopo la conquista del titolo: “Vincere il Campionato Italiano Under 18 di Beach Volley per società è un sogno che si realizza Ogni granello di sabbia su cui mi sono allenata è stato un passo verso questo incredibile traguardo. Dietro questa vittoria c’è il sudore di ore di allenamento, la strategia affinata con gli allenatori e la sintonia con la mia compagna. Non posso dimenticare il sostegno incondizionato della mia famiglia, sempre presente e pronta a incoraggiarmi”.