Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano sfida Busto Arsizio nel giorno di Santo Stefano

Santo Stefano sottorete per la Vero Volley Milano, che lunedì 26 dicembre, alle ore 17.00 (diretta volleyballworld.tv), ospita davanti al pubblico di casa dell‘Arena di Monza la E-Work Busto Arsizio per la tredicesima e ultima giornata di andata della Serie A1 femminile 2022-23.

Orro e compagne vanno a caccia del sesto successo casalingo (una sola sconfitta finora rimediata in casa, contro Novara) e punti importantissimi, non solo utili a blindare il miglior posizionamento possibile in chiave Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa (si gioca in gara secca, in casa della miglior classificata il 25 gennaio, con Final Four all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 28 e 29 gennaio) ma anche per dare continuità alla striscia positiva di risultati (vittoria a Firenze lo scorso weekend 3-0 ed in Romania mercoledì in Champions League 3-1). Solida correlazione muro-difesa (primo posto in graduatoria generale del campionato con 141 muri messi a segno), servizio efficace e continuità in attacco: Milano punta ad esprimere tutte le sue qualità per regalare al suo pubblico un bel sorriso nell’ultima partita del 2022. Del resto, come visto sia in Toscana che in Romania, quando le rosa sono in giornata possono togliersi grandi soddisfazioni. Con Parrocchiale a difendere (MVP contro le fiorentine), Larson, Sylla e Davyskiba a ricevere e attaccare bene, Folie, Stevanovic, Candi e Rettke a pungere sia a muro che in fase offensiva, e Thompson (possibile rientro dell’americana) e Stysiak ad andare a bersaglio (scatenata contro il Blaj, nominata per questo MVP) la Vero Volley sa esprimere una grande pallavolo.

L’AVVERSARIA | E-WORK BUSTO ARSIZIO

La E-Work Busto Arsizio è ottava in classifica e in piena volata Coppa Italia: l’ultimo in palio, visto che i sette sono già bloccati, le bustocche se lo giocano con Firenze e Cuneo. La squadra di Musso ha vinto cinque gare perdendone sette ed è reduce dalla vittoria con Cuneo per 3-1. Fuori casa la E-Work ha vinto due partite al tie-break, contro Firenze e Scandicci, mentre ha perso a Perugia e Vallefoglia 3-0, a Bergamo 3-1 e a Casalmaggiore 3-2. In estate ha confermato lo staff tecnico con alla guida Marco Musso e sono arrivate sette, nuove atlete: Alice Degradi da Cuneo, Giuditta Lualdi dalla Futura Busto, la brasiliana Rosamaria da Novara, Loveth Omoruyi da Conegliano, la tedesca Lena Stigrot da Roma, la statunitense Lloyd dall’Athlete Unlimited (USA) e la cipriota Katerina Zakchaiou proprio dalla Vero Volley. Nell’ultima gara con Cuneo, Musso ha schierato Lloyd in palleggio e Rosamaria suo opposto, Zakchaiou e Olivotto al centro, Degradi e Omoruyi schiacciatrici, Zannoni libero.

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici: Orro, Camera

Centrali: Stevanovic, Folie, Rettke, Candi

Schiacciatrici: Thompson, Stysiak, Begic, Sylla, Davyskiba, Martin, Larson

Liberi: Parrocchiale, Negretti

Allenatore: Gaspari

ROSTER COMPLETO – E-WORK BUSTO ARSIZIO

Palleggiatrici: Lloyd, Monza

Centrali: Lualdi, Colombo, Olivotto, Zakchaiou

Schiacciatrici: Battista, Degradi, Rosamaria, Strigot, Omoruyi

Liberi: Zanoni, Bressan

Allenatore: Musso

PRECEDENTI

20, con 6 vittorie Vero Volley Milano e 14 vittorie Busto Arsizio.

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza-Busto Arsizio 3-0 (25-21, 25-19, 25-16) – 1a giornata di ritorno 2021-2022, 9 gennaio 2022.

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

Jovana Stevanovic, a Busto Arsizio dal 2020 al 2022

Alessia Orro, a Busto Arsizio dal 2017 al 2020

Letizia Camera, a Busto Arsizio nel 2014-15

Beatrice Negretti, a Busto Arsizio dal 2014al 2018 e nel 2019-20

PER BUSTO ARSIZIO

Katerina Zakchaiou, a Milano nel 2021-22

CURIOSITA’

I precedenti tra i due club parlano di 11 sfide in A1 (bilancio di 3 vinte per le milanesi e 8 per le bustocche), 8 nei Play Off Scudetto, con 3 vittorie Vero Volley Milano e 5 Busto Arsizio, e 1 in Coppa Italia, vinta dalle farfalle (Final Four di Busto Arsizio nella stagione 2019-2020).

LE DICHIARAZIONI

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): “Sarà un match importantissimo, visto che il secondo o terzo posto dipende da noi, anche in relazione al risultato di Scandicci. Di fronte troveremo una Busto Arsizio che ha iniziato male la stagione ma è cresciuta tanto, trovando risultati, continuità e un posto tra le prime otto della classifica. In campo ci saranno giocatrici di qualità e sarà una sfida particolare, visto che siamo reduci da una lunga trasferta in Romania. Dovremo essere attenti e bravi a fare una bella gara. La società mi ha messo a disposizione un roster lungo: si chiama turnover, anche se far girare le giocatrici che ho a disposizione è soprattutto un modo per far riposare alcune atlete stanche, dare minutaggio a chi ha giocato meno e crescere come collettivo. Tra gennaio e febbraio avremo un tour de force continuo e sarà fondamentale l’apporto di tutte per evitare di sprecare energie, punti e risorse: cose che non vogliamo assolutamente fare”.

SERIE A1 FEMMINILE 2022-2023 (tutti i match in diretta su volleyballworld.tv)

13a giornata di andata

Lunedì 26 dicembre ore 17.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Vero Volley Milano – E-Work Busto Arsizio

Reale Mutua Fenera Chieri – Wash4green Pinerolo

Cuneo Granda S.Bernardo – Igor Gorgonzola Novara

Trasportipesanti Casalmaggiore – Volley Bergamo 1991

Ore 17.00 (diretta Sky Sport Arena)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Cbf Balducci Hr Macerata

Ore 20.30 (diretta Rai Sport)

Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 32 (11 – 1); Savino Del Bene Scandicci 29 (9 – 3); VERO VOLLEY MILANO 28 (10 – 2); Igor Gorgonzola Novara 27 (10 – 2); Reale Mutua Fenera Chieri 24 (8 – 4); Volley Bergamo 1991 20 (6 – 6); Trasportipesanti Casalmaggiore 19 (6 – 6); E-Work Busto Arsizio 15 (5 – 7); Il Bisonte Firenze 14 (4 – 8); Cuneo Granda S.Bernardo 13 (5 – 7); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 12 (4 – 8); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7 (2 – 10); Cbf Balducci Hr Macerata 6 (2 – 10); Wash4green Pinerolo 6 (2 – 10).