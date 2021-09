Serie A1, quattro atlete di Monza ricevute stamattina al Quirinale

Quattro giocatrici che hanno partecipato agli ultimi vittoriosi campionati europei ospiti in mattinata dal Capo dello Stato. Il contingente sale a sei unità considerati Galassi e Federici, che fanno parte della squadra maschile

Per le nazionali azzurre maschili e femminili è arrivata l'ora delle doverose onoreficenze. Le squadre guidate rispettivamente da Ferdinando De Giorgi e Davide Mazzanti sono riuscite, forse proprio nel momento più difficile, a compiere un'impresa a dir poco titanica: conquistare il titolo europeo nello stesso anno, per giunta facendo bottino pieno in tutte le partite disputate.

Tutto ciò ovviamente non poteva passare inosservato ai Presidenti della Repubblica Sergio Mattarella e del Consiglio Mario Draghi, che nella tarda mattinata odierna hanno ospitato i protagonisti di queste favolose e probabilmente irripetibili cavalcate. In particolare della squadra femminile quattro sono state le protagoniste facenti parte della Vero Volley Monza: Alessia Orro, Anna Danesi, Alessia Gennari e Beatrice Parrocchiale.

Va comunque sottolineato che il contingente biancorossoblu era ancora più numeroso visto che, per quanto riguarda il team maschile, due erano i giocatori ad essere rappresentati, vale a dire Gianluca Galassi e Filippo Federici.

Entrambe le formazioni, accompagnate dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e dal Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, sono state dunque ricevute dalla alte cariche dello Stato. La cerimonia è stata trasmessa in diretta su Rai Uno.