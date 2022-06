La bomber Magdalena Stysiak continuerà a schiacciare per la Vero Volley Monza

Magdalena Stysiak sarà una giocatrice della Vero Volley Monza anche nella stagione 2022-2023. La bomber monzese dell'ultima stagione, devastante con le sue accelerazioni offensive, solidissima a muro e preziosa anche al servizio, continuerà a vestire la casacca della prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley tra Italia, nella vivo Serie A1 femminile, ed Europa, nella CEV Champions League 2023.

La prima annata sportiva della numero 3 della Vero Volley si è chiusa con 35 presenze, 395 punti, 23 ace (seconda migliore monzese dietro Davyskiba, prima con 26) e 29 muri (quinta best tra le rosablù) tra regular season e Play Off Scudetto della vivo Serie A1 femminile. Stysiak è stata inoltre la giocatrice monzese ad aver vinto più volte, nella stagione appena conclusa, il premio MVP in gare di campionato, alzandolo al termine di ben sette partite: (Monza vs Chieri - 2a andata - 17/10, Scandicci vs Monza - 6a andata 30/10, Cuneo vs Monza - 9a andata 28/11, Chieri vs Monza - 2a ritorno 23/02, Conegliano vs Monza - 5a ritorno 6/02, Monza vs Cuneo - 9a ritorno 5/03, Novara vs Monza g3 semi).

LA CARRIERA IN BREVE

La carriera pallavolistica di Magdalena Stysiak inizia nel 2014, anno in cui entra a far parte dello Siatkarz Wielu?. Dopo una esperienza nel 2015 con la formazione federale dello SMS PZPS Szczyrk, impegnato in I Liga (campionato cadetto polacco), nella stagione 2016-17 approda alle giovanili del Chemik Police, debuttando anche in Liga Siatkówki Kobiet e rimanendoci fino al 2017-2018. Nel 2018-2019 torna in prima squadra al Chemik Police, passando a metà stagione al Budowlani ?ód?, sempre nella massima divisione. Nella stagione 2019-20 si trasferisce in Italia per vestire la maglia della Savino Del Bene Scandicci. In Toscana schiaccia fortissimo per una stagione e mezzo (la prima interrotta per Covid), giocando la Champions League e la Serie A1, stesse competizioni che ha giocato con successo con Monza nell'ultima annata sportiva e che disputerà la prossima.

NAZIONALE

Dal 2015 fa parte della rappresentativa polacca, prima Under 18 e successivamente Under 20. Nel 2018 è nella nazionale Under-19, con cui vince la medaglia di bronzo al campionato europeo, guadagnando anche il riconoscimento di miglior opposto del torneo, poi nel 2019 viene chiamata anche con la nazionale maggiore, disputando la VNL 2019 con ottimi risultati e confermandosi in quella 2021. Nell'edizione 2022, invece, Stysiak non parteciperà per curarsi da un fastidio al ginocchio. La schiacciatrice punta a tornare a disposizione della sua nazionale per il Mondiale di settembre.

LE DICHIARAZIONI - #WELCOME 22-23 - VIDEO

Magdalena Stysiak (Vero Volley Monza): "Sono molto felice di restare un'altra stagione alla Vero Volley Monza. Quella appena chiusa è stata un'annata fantastica e la speranza è che si riesca a fare ancora meglio, visto che avremo un roster davvero forte. I tifosi sono stati la nostra arma vincente: siamo partiti con i palazzetti praticamente vuoti, complice il Covid, e abbiamo chiuso con tre sold-out consecutivi, con una atmosfera favolosa. Voglio ringraziare tutti i nostri supporters, tutto lo staff, tutte le giocatrici, molte delle quali sono diventate grandi amiche, e tutte le persone che lavorano al Vero Volley. Ci vediamo molto presto e forza Monza".

LA SCHEDA

Magdalena Stysiak

Nata a Turow (POL)

Il 3 dicembre 2000

Ruolo Schiacciatrice

Altezza 203 cm

CARRIERA

2017-2018 Chemik Police (POL) - A

2018-2019 Grot Budowlani Lodz (POL) - A

2019-2020 Savino Del Bene Scandicci (ITA) - A1F

2020-2021 Savino Del Bene Scandicci (ITA) - A1F

2021-2022 Vero Volley Monza (ITA) - A1F

2022-2023 VERO VOLLEY MONZA (ITA) - A1F

PALMARES

Nazionale

Montreux Volley Masters - Oro - 2019

Campionato Europeo Under 19 - Oro - 2018

PREMI INDIVIDUALI

Miglior opposto - Campionato Europeo Under 19 - 2018

Miglior schiacciatrice - Qualificazioni europee Tokyo 2020 - 2020

VERO VOLLEY MONZA 2022-2023

Alessia Orro (palleggiatrice), Beatrice Parrocchiale (libero), Jovana Stevanovic (centrale), Raphaela Folie (centrale), Magdalena Stysiak (schiacciatrice).