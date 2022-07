Superelega, Karyahgin ancora al Vero Volley Monza

Denis Karyagin ancora con la maglia del Vero Volley Monza. La prima esperienza a Monza dello schiacciatore classe 2002 si è conclusa in crescendo, grazie a delle ottime performance soprattutto nella seconda parte di stagione (da ricordare quelle contro Piacenza e Verona nel girone di ritorno, entrambe chiuse rispettivamente con 12 e 13 punti). Il numero 2 ha infatti messo a segno, in 35 presenze, tra Campionato, playoff scudetto, playof quinto posto, Coppa Italia, Supercoppa e Cev Cup, e 89 set disputati, 103 punti, il 38,8% in attacco, 3 ace e 12 muri.

"Sono molto felice di restare per un’altra stagione alla Vero Volley Monza. E’ stata e spero si confermi una grande avventura, - ha detto il giovane - con persone splendide, che possa portarci a prendere un posto tra le prime quattro squadre d’Italia nel prossimo campionato. Nell’ultimo anno e mezzo sento di essere cresciuto tanto, soprattutto nella seconda parte di stagione, dove siamo inoltre riusciti a vincere la CEV Cup: un vero e proprio sogno diventato realtà per me. Arrivare in Italia il primo anno e riuscire ad alzare un trofeo così importante non è una cosa da tutti i giorni. Voglio ringraziare il Club, il presidente, il direttore sportivo, per la fiducia che mi hanno dato e per avermi confermato, dandomi la chance di giocare ancora il campionato più bello del mondo.Voglio ringraziarli, davvero".