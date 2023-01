Superlega, Grozer ancora ai box per Monza, arriva Cardonell a rinforzo

Dopo i tre punti pesantissimi contro Taranto, in casa Vero Volley Monza si fa il punto della situazione sull'infermeria e soprattutto si rinforza il reparto martelli. Grozer, in campo l'ultima volta lo scorso 18 dicembre, dovrà rimanere fermo ancora due settimane a seguito di un esame che ne ha evidenziato una piccola lesione della spalla destra. Fra 15 giorni l'atleta verrà rivalutato per poi essere inserito in modo graduale nel gruppo.

Proprio il reparto dei martelli si rinforza: dal campionato cinese, che ha vinto, arriva Yosvany Hernandez Cardonell, classe 1991. Cardonell nasce a Cinquefuegos, Cuba, il 26 marzo 1991. Dopo aver iniziato a giocare a pallavolo nella squadra locale fino al 2011-12, nel 2012-2013 si trasferisce per due stagioni in Bielorussia, allo Stroitel Minsk. L’anno successivo è in Arabia Saudita con l’Al Hilal, per poi spostarsi in Indonesia con lo Jakarta Pertamina Energi prima, nel Talaea El Geish Cairo, in Egitto poi. Nel 2017-2018 vola negli Emirati Arabi al Baniyas VC Dubai, mentre nell’annata sportiva 2018-19 si trasferisce in Corea all’ Ansan Ok Savings Rush&Cash Ansan, dove ha chiuso al terzo posto la classifica marcatori. Dopo una stagione al Cheonan Hyundai Capital Skywalkers, sempre in Corea, condizionata però da un infortunio, nel 2020-21 si trasferisce in Turchia all’Haliliye. Nel 2021-2022 Hernandez viene acquistato dai campioni di Spagna del Guaguas Las Palmas, che verranno eliminati proprio dalla Vero Volley nei Quarti di Finale della CEV Cup 2022 grazie a due vittorie (3-0 in Spagna, 3-1 in Italia), chiudendola in Egitto, allo Zamalek SC Cairo. Giovedì il nuovo martello di Monza ha vinto il campionato in Cina con il Baic Motor Pechino.

"Sono felicissimo di arrivare a Monza: una delle migliore squadre in Italia. Obiettivi?, - ha commentato l'atleta - Aiutare la squadra e il club a centrare i traguardi che punta a raggiungere. E’ la mia prima volta in Italia e voglio per questo ringraziare la società per questa opportunità. Saluto e ringrazio i tifosi sperando che insieme potremo toglierci belle soddisfazioni".