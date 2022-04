Superlega playoff quinto posto, Monza cade nello scontro diretto con Piacenza

Ko nello scontro diretto. Il Vero Volley Monza perde 3-0 contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza nella terza giornata di playoff quinto posto, quei playoff che mettono in palio il posto in Cev Challenge Cup.

"Siamo stati una squadra un po’ spenta, - ha commentato al termine Gianluca Galassi - dopo le prime due ottime prestazioni di cui siamo stati protagonisti in questo girone. Eravamo consapevoli che anche oggi potevamo fare bene, ma con formazioni come Piacenza se si perde lucidità non si riesce a vincere, ed è quello che è successo in questa occasione. E' chiaro che il nostro obiettivo è conquistare l’accesso alla Challenge Cup per la prossima stagione. Tutte le partite sono importanti per stabilire il vantaggio del fattore campo, ma semifinali e finali, in gara unica, saranno un autentico spettacolo".

Con Recine la Gas Sales fa 5-2 e poco dopo il tabellone indica 11-5. Le pause di Eccheli fanno accorciare pian piano la squadra fino all'11-8, ma è un fuoco di paglia e Piacenza va per il 19-13 e poi 25-17 il finale.

Nel secondo set Monza prova a ribaltare la situazione (8-12), Dal 9-14 Piacenza inizia la risalita fino al 19 pari e poi ribalta la situazione per il 25-20.

Ancora Monza avanti (11-15). Sul 17-20 la squadra di Eccheli si fa rimontare fino al 21 pari e di nuovo Piacenza ha la forza di chiudere e stavolta definitivamente: 25-23.

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Vero Volley Monza 3-0 (25-17, 25-20, 25-23)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Lagumdzija 14, Russell 10, Recine 8, Catania, Stern, Brizard 4, Antonov 1, Scanferla (L), Holt 12, Caneschi 6. N.E.: Tondo (L), Rossard, Cester, Pujol. All. Bernardi.

Vero Volley Monza: Karyagin, Dzavoronok 11, Orduna1, Federici (L), Grozer 12, Galassi 5, Beretta 3, Davyskiba 8. N.E.: Grozdanov, Galliani, Katic, Monesi, Gaggini (L). All. Eccheli.